南投茶博會明登場 會增值的專屬紀念茶杯同步開賣

2025南投茶博會4日於中興新村登場，15元專屬紀念茶杯同步開賣。（南投縣政府提供）

2025南投世界茶業博覽會，將於10月4日至10月12日於中興新村登場，今年茶博會照例推出專屬紀念茶杯，讓民眾可帶著茶杯在茶博各展售攤位及主題館品茗，兼顧環保及衛生，雖然近年來萬物齊漲，但今年茶博杯價格並未調漲，與去年一樣每個賣15元，茶博會結束後除可收藏紀念，甚至還會增值，近幾年的茶博杯網路價每個即已賣到60元至100元不等。

南投世界茶業博覽會，每年吸引數十萬人次遊逛品茗，各展售攤位均熱情向遊客「奉茶」，積極推銷茶葉。惟早年的茶博會，都由廠商提供紙杯，但紙茶杯用完即丟，製造大量垃圾，相當不環保，若使用展售攤位提供可不斷重複使用的茶杯，則顯得不衛生，遂由贊助廠商推出銅板價的茶博紀念瓷器茶杯，讓遊客在兼顧環保及衛生下，盡情於各展售攤位喝遍各種好茶。

因此，每年茶博會紀念茶杯一開賣，往往即出現搶買排隊人潮，會場幾乎人手一個茶博杯，由於具紀念價值，有人特地買來送人或收藏歷屆紀念茶杯，甚至還會增值，像前年的「兔韻享茶」與去年的「濃情蜜郁」，網路價每個已賣到60元至100元不等。

而今年是蛇年，茶博會主題取蛇諧音為「舌來韻轉」，茶博杯的杯身也印上由書畫大師李轂摩題字的「舌來韻轉」字樣，每個賣15元，每天上午9點至12點、下午1點至4點，在會場入口的中興高中前限量販售，平日上下午各2000個、假日上下午各2500個，售完為止。

2025南投茶博會專屬紀念茶杯同步開賣，印上書畫大師李轂摩題字的「舌來韻轉」字樣，具收藏價值。（南投縣政府提供）

2020南投世界茶業博覽會，購買紀念茶杯民眾大排長龍。（資料照，記者張協昇攝）

