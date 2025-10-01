馬太鞍堰塞湖災前後比對 山體崩塌達403公尺、中下游河床高逾40公尺

馬太鞍溪全河段災後地形變異情形，透過色階可顯示高程的差異。圖中可清楚顯現堰塞湖週邊深藍及紫色色調的崩塌，以及中下游河道紅、橘色調的堆積區域，至於右方沖積扇形狀的黃色區域，則反應覆蓋在河道及農田上的土砂。（圖由林保署航遙測分署提供）

農業部林業保育署25日出動航遙測飛機搭載光達拍攝馬太鞍堰塞湖照片，航遙測分署今（1日）表示，比對災前後的地形資料，上游山區到下游河道都有大幅變動，造成這次堰塞湖的山體崩塌深度達403公尺，中下游河道的河床高度高出逾40公尺。

馬太鞍堰塞湖9月23日下午2時50分潰流，大量土砂泥水沖進花蓮光復鄉，原置於壩頂的水位計也全數被沖毀，隨天氣允許，林保署於25日出動航遙測飛機拍攝堰塞湖上下游共145張照片，該攝影解析度可從1萬公尺高空直探地面15公分X15公分大小，航遙測分署長黃群修表示，26日時已完成災區全範圍的高解析正射影像，並比對內政部提供的災前地形資料，可看到上游山區到下游河道都出現大幅度的地形變動。

黃群修進一步指出，數據顯示，形成此次堰塞湖元凶的山體崩塌，最大深度達到403公尺，規模驚人，中下游河道也有大量土石堆積，河床高度較災前高出40～50公尺。

航遙測分署表示，相關資料都已經在第一時間提供給國家災害防救科技中心、內政部、農業部、經濟部水利署與所屬第九河川分署、農村水保署、林保署等多個機關，還有災防相關學術單位，後續也將會由農村水保署進行更詳盡的土砂量體分析，將有助於目前的災害復原工作及未來河川的整治需求。

堰塞湖周邊區域的剖面分析顯示，A為堰塞湖西北至東南方向的剖面線，從左上方顯示為崩塌的藍紫色區域，一直延伸到右下方紅色的土砂堆積區域。圖右側為災害前後沿剖面線的高程差異，從中可以看到崩塌區域最深可達-315公尺，而土砂堆積的高度則為+153公尺。（圖由林保署航遙測分署提供）

馬太鞍溪中下游河道的剖面分析：B、C、D分別為馬太鞍溪河道不同位置的剖面線，圖右可以看到B、C淤積的高度分別為+43公尺與+52公尺，而剖面D除+33公尺淤積外，左側還可以發現有-7公尺的崩塌。（圖由林保署航遙測分署提供）

