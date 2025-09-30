中央各部會投入救災 他列災後第6天進度：7件小事撐起災區生活秩序

國軍出動大批人力及大型重機具，進入災區協助清運淤泥。（資料照）

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日溢流，重創下游光復鄉，外界關注救災進度。台灣青年世代共好協會理事長張育萌今晨發文分享，進入災後第6天，中央各部會拼盡全力，從不同方面投入復原工作，包含調派大量國軍投入救災、架設150座流動廁所、成立「無人機送藥團隊」、出動水車及設置加水站、調派機具協助清淤與排水、重建馬太鞍溪下游水道、等，透過一件件看似零碎的小事，撐起災區的生活秩序。

張育萌今晨在臉書發文分享，從無人機送藥，到凌晨的工兵架照明燈挖水槽——這是災後第6天，中央各部會把一件件看似零碎的小事，撐起災區的生活秩序。

張育萌指出，其一，國防部已經調派2500位國軍，投入救災。工兵部隊開著照明燈車，在夜晚時也有光源，加速清淤。他也說明，由於救災工作實在非常高強度，連續工作太久的疲勞，可能影響工作效率——為了讓災區「不間斷」清淤，明天國防部會用相同兵力「換班」。

張育萌表示，其二，很多災民的廁所管線已經塞住，志工想稍微借用，災民也不知道該不該借。有災民就委婉地說，「萬一怎麼樣，我們要收尾很難收。」

張育萌強調，剛開始投入災區，上廁所本來就是大難題——花防部指揮官劉中將就曾說，有來救災的官兵忍住不敢喝水，因為他知道，喝了水就會想上廁所，會需要水沖。但在災區，水是很珍貴的物資，所以官兵想把水優先留給災民。為此環境部架設流動廁所，從31座增加到150座。

張育萌指出，其三，「鏟子超人」仍在持續湧進花蓮光復，為了讓所有超人都發揮力量，中央協調所在光復車站設「志工分配站」。有人步行進大馬部落，有人搭國軍卡車進阿陶莫部落。難以抵達的地點，國軍也協助載志工前往；讓偏遠的地方，也能有鏟子超人進駐幫忙。

其四，衛福部協調花蓮醫院、北榮玉里分院和國軍花蓮總醫院等，在居民有需要的時候，可以通訊診療，甚至提供送藥服務。衛福部也成立「無人機送藥團隊」，在花蓮支援送藥。

其五，水利署用重機挺進馬太鞍溪下游，開挖深水槽，重建穩定的水流主道。水利署把原本因水勢洶湧，漫流進光復市區的三道水流，引導脫離原本的路徑，改流進新挖的深水槽，順勢流到下游。昨日上午10點，馬太鞍溪終於成功引流改道。

其六，光復鄉平常每天的用水量是4000噸，現在，自來水公司已把供水量提升到6000噸。但目前只有八成家戶復水，633戶因為管線阻塞或損壞，還在努力搶修。所以除了供水外，每天還是出動20輛水車（ 總共補運284噸水），各村也設了23處加水站，居民拖著水桶就能裝水回家。

其七，自來水公司也宣布，災區9月和10月都不用收水費。國土署也調了185台機具和359人，挺進村落清淤與排水。環境部清出5586公噸垃圾，也提供1500台高壓水槍給村里、國軍、慈濟使用。街道開始能看見原本的柏油。居民如果需要水槍，可以直接向中央倉管借用，使用完後可以再借給鄰居，加速家園復原。

張育萌在文末直言，這些場景都在花蓮光復——中央部會自我要求要拼盡全力，「讓災民在中秋節前可以回到正常生活。」所有行動就是希望讓居民和鏟子超人們，有廁所、有藥、有住宿、有路可以走，慢慢撐起生活秩序。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災情，交通部公路局號召11家營造公司清理道路土石及災民屋內積土。（公路局提供）

