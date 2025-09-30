台中江豐營造「變形金剛」趕抵花蓮 振宇五金送高壓清洗機

台中市府支援怪手、山貓等重機具至花蓮協助復建。（市府提供）

台中大甲江豐營造，董座蘇献淳自費派15台「博派級」疏濬大型機具與VOLVO A40礦車，漏夜從台中出發車頭掛「前進花蓮」，於28日趕抵花蓮清淤，而五金供應商振宇五金，緊急調度1千台高壓清洗機，透過經濟部協調由物流團隊裝載運送至光復鄉，用於災區清淤與道路復原，展現中台灣「同島一命」即時救援能量。

江豐營造是國內最擅長處理大面積水利整治營造團隊，車隊漏夜從台中出發車頭掛「前進花蓮」，於28日趕抵花蓮，網友感動拍下「重機械超人團」（工程礦卡），車隊在國一趕路氣勢震撼畫面，另方面，同在台中的振宇五金提前於27日，支援1千台高壓清洗機運抵花蓮光復鄉，幫助居民清理家園泥沙。

請繼續往下閱讀...

台中市建設局長陳大田說，經致電花蓮縣府建設處長鄧子榆，了解當地多條道路因積水與淤泥未退，特別是災情最嚴重的光復鄉佛祖街，清理困難，急需怪手、山貓等重機具支援，基於「同島一命」理念，派養工處北北屯工程隊動員挖土機、山貓及民間業者加速花蓮復建腳步。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法