為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中江豐營造「變形金剛」趕抵花蓮 振宇五金送高壓清洗機

    2025/09/30 07:08 記者黃旭磊／台中報導
    台中市府支援怪手、山貓等重機具至花蓮協助復建。（市府提供）

    台中市府支援怪手、山貓等重機具至花蓮協助復建。（市府提供）

    台中大甲江豐營造，董座蘇献淳自費派15台「博派級」疏濬大型機具與VOLVO A40礦車，漏夜從台中出發車頭掛「前進花蓮」，於28日趕抵花蓮清淤，而五金供應商振宇五金，緊急調度1千台高壓清洗機，透過經濟部協調由物流團隊裝載運送至光復鄉，用於災區清淤與道路復原，展現中台灣「同島一命」即時救援能量。

    江豐營造是國內最擅長處理大面積水利整治營造團隊，車隊漏夜從台中出發車頭掛「前進花蓮」，於28日趕抵花蓮，網友感動拍下「重機械超人團」（工程礦卡），車隊在國一趕路氣勢震撼畫面，另方面，同在台中的振宇五金提前於27日，支援1千台高壓清洗機運抵花蓮光復鄉，幫助居民清理家園泥沙。

    台中市建設局長陳大田說，經致電花蓮縣府建設處長鄧子榆，了解當地多條道路因積水與淤泥未退，特別是災情最嚴重的光復鄉佛祖街，清理困難，急需怪手、山貓等重機具支援，基於「同島一命」理念，派養工處北北屯工程隊動員挖土機、山貓及民間業者加速花蓮復建腳步。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播