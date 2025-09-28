雲林四湖熱門夕陽景點遭棄廢棄物 村民怒吼「真夭壽」

四湖鄉萡子寮海堤遭棄置大量廢棄物。（記者黃淑莉攝）

雲林縣四湖鄉萡子寮海堤是當地居民與遊客欣賞夕陽美景的私房景點，每到假期吸引人潮造訪，有遊客昨（27）利用教師節連假前往欣賞夕陽，看到海堤上遭棄置大量廢棄物，嚴重破壞景觀，氣得直呼「實在太缺德！」

四湖萡子寮海堤上堆置20多包大型太空包和門框等廢棄物，大空包裡面有水泥塊、玻璃等營建廢棄物，長期在當地拍攝夕陽景色的蔡姓村民見狀痛批，實在太誇張，看不下去，這裡是地方熱門的觀夕陽景點，每天都有不少民眾與遊客駐足觀賞，結果迎面而來的卻是垃圾山，整個景致全被破壞，遊客看了直搖頭，直呼掃興。

請繼續往下閱讀...

附近村民說，上週有看到不明大卡車2度開進海堤上，利用貨車上的吊桿將一袋又一袋的太空包吊放在海堤上，當時以為是政府單位的工程車在施工，不以為意，沒想到竟是不肖業者利用太空包魚目混珠方式棄置廢棄物，目無法紀，實在真夭壽。

村民說，昨天連假許多民眾返鄉、還有不少遊客都來這裡欣賞夕陽，甚至連行動咖啡車也進駐，看到這樣的景象大家無不痛罵不肖業者實在太囂張，光天化日公然棄置廢棄物，希望相關單位或警方調閱監視器緝凶，將不肖業者繩之以法，另接下來還有中秋、雙十等連假，會有更多返鄉的鄉親和遊客前來造訪，希望海堤管理單位能儘速清理這些廢棄物。

環保局表示，有接獲民眾報案，因當地沒有監視器，目前仍請警方協助調閱周邊路口監視器尋找行為人，並將請權管單位先清除。

四湖鄉萡子寮海堤遭棄置大量廢棄物。（記者黃淑莉攝）

四湖鄉萡子寮海堤遭棄置大量廢棄物。（記者黃淑莉攝）

四湖鄉萡子寮海堤遭棄置大量廢棄物。（記者黃淑莉攝）

四湖鄉萡子寮海堤是雲林著名欣賞夕陽景點之一，吸引許多遊客前往拍照。（蔡姓民眾提供）

四湖鄉萡子寮海堤是雲林著名欣賞夕陽景點之一，吸引許多遊客前往拍照。（蔡姓民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法