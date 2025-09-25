為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    反對名間新民村蓋焚化廠！農民、環團再發聲 環局：用科技解決問題

    2025/09/25 18:48 記者陳鳳麗／南投報導
    名間鄉在地農民和環團舉白布條和反對焚化爐手板，再度表達反對在新民村興建焚化廠立場。（記者陳鳳麗攝）

    名間鄉在地農民和環團舉白布條和反對焚化爐手板，再度表達反對在新民村興建焚化廠立場。（記者陳鳳麗攝）

    南投縣焚化廠BOT案可行性評估公聽會今天（25日）下午在名間鄉新民村召開，環團和在地農民堅守反對焚化爐污染茶葉等農作和水源立場，台上說台下吵。環保局長李易書說，新民村是影響最小的場址，且也做過茶葉薰氣污染試驗對茶葉無污染，垃圾問題希望用科技方法來討論和解決問題。

    名間鄉在地農民、新民村反焚化爐自救會以及彰化縣環保聯盟、台灣健康空氣行動聯盟等多個環團，下午在公聽會召開前先召開記者會說，南投縣的垃圾問題不是只有興建焚化爐可解決，也憂心焚化爐污染名間鄉親賴以為生的茶葉、蔬果和濁水米，堅反對在新民村設焚化廠的立場。

    焚化廠BOT案可行性評估公聽會，由縣府環保局長李易書主持，規劃公司先做焚化廠BOT案的規劃簡報，到場民眾則對焚化爐將造成空氣、水污染，影響茶葉、蔬果等農作，影響周邊多個地區民眾健康，及農業特定用地興建焚化爐的正當性提出質疑。

    李易書說，全台的焚化廠有7廠設在農地上，縣府也蒐集木柵焚化爐對文山茶產業的影響資料，做了茶葉薰氣污染試驗，都證明對茶葉等農業沒有污染，若真有污染證據也希望能提供給環保局，作為二階環評的參考。垃圾污水會進爐體燃燒、生活污水會交換留在廠區綠地澆灌而不會排出，科技時代就用科技方法來解決。

    李易書說，今天的公聽會是因為要BOT興建，依法必須就BOT案的技術、財務等可行性召開公聽會，與週二的環評審查沒有關聯，而未來必須選址確定，才能進入二階的環評，針對環境、生態和產業的影響進行評估。

    南投縣府環保局長李易書（站立持麥克風者）主持公聽會，環團人員對李易書說明有意見，不斷發言，警方上前制止。（記者陳鳳麗攝）

    南投縣府環保局長李易書（站立持麥克風者）主持公聽會，環團人員對李易書說明有意見，不斷發言，警方上前制止。（記者陳鳳麗攝）

    在地農民、環團人士參加公聽會，提出很多問題。（記者陳鳳麗攝）

    在地農民、環團人士參加公聽會，提出很多問題。（記者陳鳳麗攝）

    在地農民和環團人士帶來多袋垃圾，批評南投縣並未從垃圾分類來減量，認為興建焚化廠並非解決垃圾問題的唯一方法。（記者陳鳳麗攝）

    在地農民和環團人士帶來多袋垃圾，批評南投縣並未從垃圾分類來減量，認為興建焚化廠並非解決垃圾問題的唯一方法。（記者陳鳳麗攝）

