李正皓揭馬太鞍溪到砂石場沒堤防 行政院：助排水

花蓮光復鄉民向本報當地記者揭露，馬太鞍溪南岸的堤防中間有兩個大缺口，才造成大量溪水沖進光復鄉，政論節目主持人李正皓昨進一步從衛星圖比對發現，馬太鞍溪到砂石場間的堤防「空了一大圈」，質疑災害是否與砂石場有關？行政院發言人李慧芝今（25）日在院會後記者會解釋，這是在東部的設計，主要是幫市區排水，在馬太鞍溪溢流發生前，水利署已把這個缺口給補上了。

水利署副署長陳建成解釋，這兩個缺口為堤後排水所做的「開口堤」，開口堤在災前都已完全封堵，不只封堵，連提防也有加高，甚至堤腳也都有補強。

陳建成說，這次災害，到目前為止，附近堤網的堤後坡受損約300公尺，這部分會在兩週內就把搶修完成，明年完成復建。對馬太鞍溪周邊的堤網加固部分，水利署會在3個月內，全部再檢視一遍，並完成補強。他也強調，這兩家砂石場都是合法的業者。

