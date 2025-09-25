中山大學用AI揭文蛤逆境生存策略 凸顯全球暖化對養殖業挑戰

在鹽度驟降至每公升水含有6公克的低鹽環境下，文蛤會關閉水管、加深埋藏，以抵禦滲透壓失衡。（中山大學提供）

文蛤養殖是臺灣西南沿海的重要產業，但近年受氣候變遷影響，極端高溫與暴雨頻傳，常導致水質惡化、缺氧和大規模死亡，造成重大經濟損失，國立中山大學跨領域研究團隊觀察到臺灣文蛤在鹽度、溫度變化時，會改變水管活動、鑽出底泥，一旦高溫超過36°C，多數個體會急速鑽出底泥，在池底表面大幅移動，死亡率明顯升高，凸顯全球暖化下，高溫已是養殖產業難以避免的重大挑戰。

中山大學海洋科學系博士生徐聖翔及教授劉莉蓮，攜手資訊工程學系博士生慕艾力（AIexander Munyaev）及教授黃英哲組成研究團隊，透過人工智慧影像辨識系統，將文蛤的細微行為即時轉化為數據，突破過去監測的限制，研究蒐集分析了7860張文蛤在一般環境與逆境下的影像，運用AI自動辨識文蛤的露殼與水管活動，準確率超過97%。

研究團隊將文蛤的行為劃分為4種狀態，包括水管伸出且殼埋藏、水管縮回且殼埋藏、水管伸出且殼外露，以及水管縮回且殼外露，並設計行為觀測實驗，以探討牠們在不同逆境下的行為策略。

研究結果顯示，在鹽度驟降至每公升水含有6公克的低鹽環境下，文蛤會關閉水管、加深埋藏，像是把自己「藏起來」以抵禦滲透壓失衡；當溫度升至32至36°C時，文蛤反而會增加水管活動，反映出代謝需求上升；但高溫超過 36°C，多數個體會急速鑽出底泥，甚至在池底表面大幅移動，最終死亡率也明顯升高。

中山大學發表文蛤這些行為模式，均與漁民口中的「翹角」（鑽出底泥）或「走路」經驗相符，證實文蛤的行為比體重變化更能反映早期壓力，監測行為可在問題惡化前，及早預警並介入管理。

值得注意的是一般建議的養殖水溫介於25至35°C，研究團隊在七股的文蛤養殖週期中，記錄到水溫超過35°C的天數多達42天，這段時間的日平均最高溫與最低溫分別為36.0°C及32.2°C，文蛤長期暴露在這樣的慢性熱逆境下，會降低其應對突發事件的能力。

教授劉莉蓮表示，這些行為模式經量化分析後，不僅揭示了文蛤如何面對最怕的環境壓力，也為台灣重要的文蛤養殖產業找到新的警示線索。

