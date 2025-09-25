彰化和美中秋晚會 2張發票可換限量發光涼扇

亮起來！彰化和美中秋晚會，只要2張發票就可換限量的發光涼扇。（和美鎮公所提供）

2025/09/25 09:55

〔記者劉曉欣／彰化報導〕今年中秋連假，各地都搶辦晚會，彰化縣和美鎮也在10月3日推出中秋晚會，雖然卡司無法跟6都比，但就是要辦出演唱會的氣氛，今年特別準備1700份LED發光涼扇，

只要憑2張9月、10月統一發票就可兌換，把小鎮晚會變身為演唱會。

和美鎮公所表示，今年將在10月3日下午6點在和東國小舉辦中秋晚會，下午5點半先由氣墊遊戲來炒熱氣氛，雖然小鎮晚會的演出歌手規模，無法跟6都的大手筆相比，但晚會還是要有演唱會的氛圍，所以，特別準備LED發光涼扇，在夏夜可以搧風，又可以晚會最閃亮的光。

鎮公所指出，為了讓中秋晚會同時做愛心，現場準備的1700份LED發光涼扇、300份爆米花，以及加碼1000張摸彩券，民眾想要兌換的話，每項都要憑2張9月、10月統一發票，每人最多兌換2張摸彩券，或是2支涼扇，所收到的發票將全數捐給在地的彰化家扶中心。

而和美鎮內的每戶人家也都會收到1張摸彩券，今年摸彩加碼3部電動機車，還有3台55吋與3台50吋LED液晶螢幕、2個140公升電冰箱，以及30輛自行車，提早歡度中秋佳節。

