    首頁　>　生活

    內幕》中央9度催促花蓮縣府撤離仍釀14死 罹難者全在強制撤離區

    花蓮光復鄉馬太鞍溪因堰塞湖潰流釀重大災情。（記者羅沛德攝）

    花蓮光復鄉馬太鞍溪因堰塞湖潰流釀重大災情。（記者羅沛德攝）

    2025/09/24 14:37

    〔記者陳昀／台北報導〕樺加沙颱風外圍環流帶來豪雨，馬太鞍堰塞湖昨下午溢流，造成花蓮光復鄉多人死亡及失聯。據了解，中央前期已9度通報花蓮縣政府，要求儘速執行疏散撤離，但仍發生憾事，14位罹難者全位於中央劃設的撤離區內，花蓮縣政府應變中心直至溢流發生後才改為一級開設，為時已晚。

    據悉，9月21日上午內政部長劉世芳曾致電行政院秘書長張惇涵，討論花蓮馬太鞍溪堰塞湖下游民眾疏散撤離事宜，當時劉判斷必須馬上啟動相關撤離工作，當天中央災害應變中心已劃設出應撤離範圍，初估需撤離1800戶、高達8500多人，且無法等到22日再進行，當下就要做決定，因此當晚就進行準備、22日一早國軍也協助花蓮縣府大規模撤離。

    據了解，自9月21日起迄今，林保署通報花蓮縣府9次、消防署通報花蓮縣府10次，要求縣府盡速執行疏散撤離工作，卻仍造成14名民眾不幸罹難、百多人失聯等情況。為確保堰塞湖周邊民眾生命財產安全，中央前期至少9度聯繫地方政府溝通，包括保全戶造冊、居民細胞簡訊演練等。

    回顧中央災害應變中心週六開設後的21日下午3點，與花蓮縣府和鳳林鎮、光復鄉、萬榮鄉等三個鄉鎮公所召開視訊會議，即已要求花蓮縣府啟動疏散撤離。22日上午7點，災防中心發布紅色警戒，並發送細胞簡訊籲請民眾撤離，同時林保署花蓮分署也發出緊急通報單，建議花蓮縣即刻執行強制撤離措施。

    據悉，劉世芳在22日上午第4次工作報告中，裁示「務必把握中午前風雨較小的黃金撤離時間，積極撤離下游鳳林鎮、光復鄉、萬榮鄉等溢淹高風險區域的民眾」。

    22日下午，賴總統也前往中央應變中心，並與屏東縣、花蓮縣、台東縣視訊。賴清德會中強調，針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖的應處「必要的時候，還是要做撤離，確實保護民眾的安全，這部分請中央跟地方務必共同合作」；行政院長卓榮泰也表示，花蓮馬太鞍溪已做最高安全標準考量的撤離計劃，並請花蓮縣政府執行。

    劉世芳會中也指出，根據相關監測資料，堰塞湖可能產生溢流，已要求花蓮縣府與三個鄉鎮公所趕快處理疏散處理工作，若有未能善盡之處，請縣府提出要求，國軍、替代役及相關單位可以提供協助。值得注意的是，當時與賴總統視訊的分別是屏東縣長周春米、台東縣長饒慶鈴、花蓮縣副縣長顏新章，花蓮縣長徐榛蔚並未出現。

    事實上，面對中央災害應變中心多次示警，花蓮應變中心一直都是維持二級開設，直到馬太鞍溪堰塞湖於週二下午溢流後，花蓮應變中心才改為一級開設。根據資料指出，此次14位罹難者位置圖，都在中央災害應變中心要求的強制疏散撤離範圍內，花蓮應變中心在溢流後才緊急改為一級開設，但為時已晚。

