花蓮馬太鞍溪橋斷橋台九線中斷 陳世凱：10/15前搶通溪底便橋

2025/09/24 09:54

〔記者王錦義／花蓮報導〕馬太鞍溪上游堰塞湖潰流造成花蓮光復馬太鞍溪橋被洪水沖斷，交通部長陳世凱昨晚就到花蓮先要求台鐵搶通，今早到台九線斷橋現場聽取搶修進度，要求10月15日前先使用溪底涵管便橋搶通，讓救災車輛、小型車可以進入到光復重建災區，明年春節前興建鋼構便橋，並希望在明年底可以先完成馬太鞍溪橋單線重建，總經費初估約24.5億元。

陳世凱今天上午8點30分前往馬太鞍溪橋北端了解橋梁受損情況，公路局東區養護工程分局長林文雄說，馬太鞍溪橋屬南下北上分離橋，昨天堰塞湖霸頂溢流後，洪流挾帶大量土石衝擊橋梁後，下游橋整座已經不見，上游橋目前還可見到多座橋墩，一座已經傾斜，其他還有鋼筋裸露，由於橋梁整座結構已遭嚴重破壞，必須重建橋墩。

陳世凱說，目前馬太鞍溪流還是很湍急，且昨天水流快，原本預計50分鐘才會抵達下游，沒想到34分鐘就到，水流速快加上挾帶泥沙及大小石塊，幾乎遇到任何建物無堅不摧，這次溢流不是6、7年前建設橋梁的百年洪水規畫高度，屬特殊天災，這次嚴重受損最重要工作是希望可以快速復健橋梁，讓民眾能穩定通行。

交通部已要求公路局在10月15日前先做長達352米的涵管便橋，讓小型車可以先通行，明年2月春節前再完成500米的鋼便橋，接著2026年底建構好單線永久橋樑，2027年全橋改建完成，雖然整體經費龐大，但交通部一定會爭取行政院支持。

另外，陳世凱也提到，光復車站鐵軌昨天也遭泥流淹沒，感謝台鐵公司漏夜搶通，早上8點已全線通車，光復鄉不會有孤島的問題產生，即便封路、橋梁中斷，鐵路依然可行，若救災單位需要進到光復市區救災，公路局會再協調台鐵加開花蓮到光復的區間班次，讓救災團隊快速到達災區。

