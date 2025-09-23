東高雄品牌將赴日參加首屆「台浮緣日」 高市青年局長站台打氣

青年局長林楷軒（後排右四）於「台浮緣日」行前說明會中與此行參展的青年品牌合影，並鼓勵團隊把握契機拓展海外市場。（青年局提供）

2025/09/23 14:35

〔記者王榮祥／高雄報導〕東高雄地區與日本福岡縣浮羽市連續3年舉辦台日交流祭，浮羽市9/27、28日將舉辦首屆「台浮緣日」交流活動，30家參展品牌齊聚高雄「菸仕物所」舉辦行前說明會，高市青年局長林楷軒專程到場加油打氣。

首屆「台浮緣日」將吸引約30家台灣品牌與逾百家日本店鋪共同參與，預估會超過3千人次到訪；台灣赴日品牌包括專營地方創生的菸仕物所、剛好販売所，六龜的亀心商行、順發茶園，桃源的漓咖啡、伊藍與阿布斯農場，杉林的日光小林、內門的小甜心果醬及茂林的萬山部落等，參展品項橫跨咖啡、茶飲、果醬、烘焙、文創工藝與社區文化空間。

青年局指出，本次活動主辦單位「南方島嶼」是今年獲得青年局「競爭型青創補助」的青創品牌，曾以六龜「洪稛源」雜貨店改造計畫獲肯定，多個品牌也是青年局力挺商家，青年局長為此特地到場站台。

林楷軒表示，透過「台浮緣日」平台，市府協助高雄青創業者組團參展，讓高雄品牌更容易被看見，期盼在地團隊勇敢跨出國際舞台，不僅累積跨國經驗，更能強化行銷能量與品牌影響力；青年局也將提供最高6萬元的參展補助，減輕青年出國參展的成本負擔，協助拓展市場版圖，把高雄的創意、產業與文化故事推向世界。

