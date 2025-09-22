樺加沙颱風來襲 至18時止國內線取消146架次、國際兩岸取消16架次

華航及華信航空部分航班受颱風影響取消或延後。（記者吳亮儀攝）

2025/09/22 19:21

〔記者吳柏軒／台北報導〕樺加沙颱風來襲，雖然其暴風半徑僅觸及恆春半島，但外圍環流仍衝擊飛航安全，交通部民航局今（22日）晚統計，截至傍晚6點，國內線已取消146架次，國際暨兩岸航線則取消16架次。

各航空公司也發布自家停航班次，華航今日CI607桃園飛往香港取消、明日上午5點到下午5點半前桃園出發與抵達的航班延後或取消，後天桃園、高雄往返香港取消。

立榮航空宣布，明日嘉義-金門、松山-花蓮往返航班取消，澎湖航線全日維持飛航，其他國內航線中午12點後，將視天候狀況陸續恢復航班。

華信航空明日國內航班異動：台灣本島出發至金門、南竿、台東航班上午取消，中午12點以後陸續恢復營運。台灣本島飛往澎湖、花蓮航班，全天正常營運。

星宇航空異動較多，包含取消23日航班：JX201/202、JX205/206台北往返澳門；JX233/234、JX235/236 台北往返香港；JX713/714台北往返胡志明；JX715/716台北往返河內；JX745/746台北往返曼谷；JX761/762台北往返雅加達；JX783/784台北往返宿霧；JX789/790台北往返克拉克；JX802/803台北往返東京；JX822/823台北往返大阪；JX834/835台北往返神戶；JX840/841台北往返福岡；JX862/863台北往返仙台；JX870/871台北往返沖繩。

星宇也調整23日航班：JX741台北-曼谷提早至上午8點起飛；JX751台北-清邁延後至下午4點20起飛；JX752清邁-台北延後至晚上8點20起飛；JX850台北-札幌提早至上午8點起飛。

星宇24日也取消JX233/234台北往返香港；JX201/202、JX205/206台北往返澳門；JX331/332台中往返澳門等航班。

