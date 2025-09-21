為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    花蓮9/22正常上班課 馬太鞍溪堰塞湖下游12村7000人預防性撤離

    預防樺加沙強颱，花蓮光復馬太鞍溪堰塞湖明（22日）將啟動預防性撤離，初步估計將影響花蓮中區光復、萬榮、鳳林三鄉鎮、12村1800戶村民，人數上看7000人。（林保署花蓮分署提供）

    預防樺加沙強颱，花蓮光復馬太鞍溪堰塞湖明（22日）將啟動預防性撤離，初步估計將影響花蓮中區光復、萬榮、鳳林三鄉鎮、12村1800戶村民，人數上看7000人。（林保署花蓮分署提供）

    2025/09/21 20:17

    〔記者王錦義／花蓮報導〕強颱樺加沙接近台灣，中央氣象署今天（21日）下午5時30分發布陸上颱風警報，陸警範圍為恆春半島，海警範圍為台灣海峽南部、台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）、巴士海峽、東沙島海面。花蓮縣政府晚間表示，依據中央氣象署預報資料，花蓮縣尚未列入颱風警戒區，明（22日）全縣正常上班、上課。

    為了預防樺加沙強颱，花蓮光復馬太鞍溪堰塞湖明天將啟動預防性撤離，初步估計將影響花蓮中區光復、萬榮、鳳林三鄉鎮、12村1800戶村民，人數上看7000人，目前僅先宣導自主撤離，預估明（22日）早上開始實際撤離行動。花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖面約110公頃，蓄水量目前約6652萬噸，滿水量約9100萬噸，已達庫容量73%，湖面距離溢流口高差約19.58公尺。

    花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖面約110公頃，堰塞湖蓄水量目前約6652萬噸。（林保署花蓮分署提供）

    花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖面約110公頃，堰塞湖蓄水量目前約6652萬噸。（林保署花蓮分署提供）

