    首頁　>　生活

    高雄蓮池潭環潭步道成圓完工！天空之城樹保留、春秋閣設「龜島」

    春秋閣的觀音大士騎龍，吸引遊客拍照打卡遊玩。（記者李惠洲攝）

    春秋閣的觀音大士騎龍，吸引遊客拍照打卡遊玩。（記者李惠洲攝）

    2025/09/18 10:28

    〔記者李惠洲／高雄報導〕位在高雄蓮池潭旁的春秋閣有一座建置70多年歷史的「龜池」，這座「龜池」裡頭飼養著數百隻大大小小的烏龜，是許多遊客、大人小孩都愛前去欣賞、餵食的景點之一，為了完成蓮池潭環潭成圓自行車道的最後一哩改造工程，今年初這座「龜池」也跟著拆除，經過半年多的施工改建，這座位在春秋閣內的「龜池」目前已成為平坦的行人步道與自行車專用道，現在民眾慢步或是騎著單車在蓮池潭遊玩，不用在刻意繞道平面道路上與車爭道。

    另民眾所擔心「龜池」裡的烏龜們，觀光局在蓮池潭春秋閣南北兩側各設置1座生態龜島，並運用生態工程及栽種植草等工法吸引並延長烏龜停留休憩時間，方便民眾觀賞烏龜。

    而位在春秋閣一旁水岸邊的「天空之城樹」，經日本女學生發文後爆紅，原本蓮池潭木棧道拓寬工程要將這座「天空之城樹」拆除，最後在各界議員、網友、森林城市協會發起搶救行動下，最後觀光局決定保留天空之城樹根景觀，讓整個蓮池潭環潭步道與自行車道串連起來。

    蓮池潭環潭步道經過半年的整修，原本春秋閣內的「龜池」已成為平坦的行人步道與自行車專用道。（記者李惠洲攝）

    蓮池潭環潭步道經過半年的整修，原本春秋閣內的「龜池」已成為平坦的行人步道與自行車專用道。（記者李惠洲攝）

    半年多前春秋閣「龜池」拆除施工的模樣。（記者李惠洲攝）

    半年多前春秋閣「龜池」拆除施工的模樣。（記者李惠洲攝）

    春秋閣當時過往的「龜池」飼養了上百隻的烏龜。（記者李惠洲攝）

    春秋閣當時過往的「龜池」飼養了上百隻的烏龜。（記者李惠洲攝）

    市府在春秋閣南北兩側各設置1座生態龜島，讓烏龜們可以在島上生活。（記者李惠洲攝）

    市府在春秋閣南北兩側各設置1座生態龜島，讓烏龜們可以在島上生活。（記者李惠洲攝）

