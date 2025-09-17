為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    最快明天上午雙颱生成！TD20最接近台灣 東部、南部防大雷雨

    目前有兩個熱帶性低氣壓TD20和TD21。（氣象署提供）

    目前有兩個熱帶性低氣壓TD20和TD21。（氣象署提供）

    2025/09/17 20:16

    〔記者吳亮儀／台北報導〕中央氣象署預報，熱帶性低氣壓TD20和TD21最快在明天（18日）上午增強為颱風，其中TD20在明天最接近台灣，東部和南部要注意大雨和雷雨。

    氣象署預報員張承傳表示，明天是TD20最接近台灣的時候，氣象署也預期它會增強為輕度颱風，會讓東南部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。另外，南部及東部地區有短暫陣雨或雷雨，午後新竹台南地區並有局部大雨發生的機率。

    張承傳說，TD20和TD21會分別增強為輕度颱風「塔巴」和「樺加沙」，誰先增強為颱風、或同時達到颱風標準，就視最後命名狀況。目前來看，TD20在明天過後會往中國廣東方向前進，TD21則是在下週一起開始接近台灣。

    「下週日是近期的降雨空檔，但下週一（22日）TD21會開始接近台灣」，張承傳說，受到颱風外圍環流影響，下週一桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，東北部及東部地區並有局部較大雨勢，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

    張承傳說，下週二、下週三（23日、24日）兩天是TD21形成颱風後最接近台灣的時候，東部、東南部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨，北部、東北部、南部地區及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨，東北部、屏東地區及其他山區並有局部大雨發生的機率。

    熱帶性低氣壓TD20最快明天上午形成颱風。（氣象署提供）

    熱帶性低氣壓TD20最快明天上午形成颱風。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    圖
    圖
