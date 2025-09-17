為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    提升特搜隊救災防護裝備 嘉市嘉邑行善團捐100套特搜服

    嘉義市嘉邑行善團今捐贈100套特種搜救服給嘉市消防局，提升特搜隊救災防護效能。（記者王善嬿攝）

    2025/09/17 14:08

    2025/09/17 14:08

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕丹娜絲颱風重創嘉義市，嘉義市消防局特搜隊與義勇特搜隊日夜投入災後復原，嘉義市嘉邑行善團感謝救災人員辛勞，今捐贈80萬元採購100套專業特種搜救服裝，提升特搜隊、義勇特搜隊救災防護裝備與救援效能。

    捐贈儀式昨在嘉義市消防局舉行，市消防局長郭立昌代表接受，並致贈感謝狀給嘉邑行善團理事長鄭秀玉、執行長蔡坤章等理監事。

    鄭秀玉說，搜救隊與義勇特搜隊在此次風災後不畏艱辛，協助市民迅速恢復正常生活，專業與奉獻精神令人敬佩，得知市消防局有特搜服裝需求，行善團捐贈希望達到拋磚引玉效果。

    鄭秀玉表示，此次捐贈的專業特搜服，具有防割、防水等功能，還兼具透氣、輕薄以及附有高亮度反光條等功能，可以保護搜救人員在複雜且危險環境中執行任務。

    郭立昌說，感謝嘉邑行善團繼2018年8月捐贈消防警備車，再度匯聚各界愛心展現「行善助人」創團精神，消防局特搜隊曾參與2016年台南維冠大樓地震搜救、2024年0403花蓮地震等救援行動，此次獲贈的專業特搜服，將確保搜救人員安全、高效率地完成搜救工作。

    圖
    圖
