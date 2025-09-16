高雄新劃定2里土石流特定水保區 2區增6條土石流潛勢溪流

六龜區中興里今年豪雨爆發土石流，波及多棟民宅與農地，市府推動劃定土石流特定水土保持區。（市府提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市為強化土石流防災防治，新劃定六龜區荖濃里土石流特定水土保持區，推動中興里劃定土石流特定水保區，提出長期水保計畫，攜手中央分年分期整治，並推動新增桃源、六龜2區共6條土石流潛勢溪流，擴大保全範圍維護民眾安全。

六龜區荖濃里、中興里位處土石流潛勢溪流範圍，自莫拉克風災重創以來，頻繁遭受強降雨與颱風侵襲，歷年多次發生土石流災害，其中荖濃里自莫拉克風災至去年凱米颱風，多次爆發土石流，今年新劃定土石流特定水土保持區；中興里歷經去年凱米颱風及今年豪雨因短時強降雨導致集水區舊有崩塌地擴大，進一步觸發大規模土石流，造成沉砂設施淤積溢流，波及多棟民宅與農地，更沖毀沿線便橋、交通中斷，對居民生命財產安全造成極大威脅。

水利局推動中興里劃定土石流特定水土保持區，總面積近90公頃，溪流全長1920公尺，集水區標高252公尺到1094公尺高度，涵蓋上游至中下游重要集水區域，經水文分析與土石流動力模擬，提出多項工程措施，包含導流堤防、沉砂池增建、河道護岸拓寬、固床工與便橋改建等，降低土石流對下游聚落與基礎設施衝擊，預訂3至5年完成治理，禁止區域開發行為，防止擾動地形地貌，確保水利治理成效。

此外，水利局也推動桃源、六龜2區新增6條土石流潛勢溪流，包括桃源區勤和區東莊巷、梅山里梅山巷、桃源里北進巷，六龜區寶來里竹林、寶來里中竹林、中興里靈象山，擴大保全範圍，降低土石流危害。

