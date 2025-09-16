為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    新北頂埔國小模擬「大量傷患救護」演練 千位師生投入示範

    新北市頂埔國小學生在地震警報聲響起後，戴著防災頭套至操場避難。（記者黃政嘉攝）

    2025/09/16 11:18

    〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市教育局今天上午於土城區頂埔國小舉辦「在地化複合型防災示範演練」，首度納入「大量傷患救助與送醫」情境，模擬震後校園出現人員受傷情境，逾1000位師生依程序完成檢傷分類、緊急救護及分流送醫演練，展現防災教育的行動力。

    地震警報聲響起，頂埔國小師生隨即趴在桌下，掩護頭部，2隻手抓住桌腳穩定自身，再戴著防災頭套至操場避難，全市近百所學校防災承辦教師也現場觀摩；三年級學生魏均宸表示，因為老師講解很多防災演練，了解「趴、掩、穩」的重要，所以今天演練過程不會緊張。

    頂埔國小校長方慶林指出，此次演練模擬學生在疏散時可能遭遇落物砸傷、骨折或扭傷等情境，師生依程序檢傷分類、分流送醫與留觀處置，驗證學校的即時應變能力，也檢測臨時動員與自主送醫機制的可行性。

    活動也設置防災成果展，由北大國小、鳳鳴國小、信義國小、米倉國小等校展示創新作品，包括火災知識問答、凱比機器人示範坡地防災，鳳鳴國小教務主任詹益欣則設計電腦防災遊戲，讓孩子在遊戲體驗中，了解防災實用知識。

    教育局長張明文表示，新北市地廣且地形多元，面對地震、颱風、坡地災害等挑戰，市府將「防災教育」列為長期重點，每年由防災教育輔導團與專家量身協助各校規劃在地化防災工作，也為小一新生發放專屬防災頭套，搭配校園演練，培養孩子的自我保護觀念，今年也攜手內政部消防署推動「青少年防災士」計畫，讓防災意識走進全民的日常生活。

    新北市頂埔國小1000位師生在地震警報聲響起後，戴著防災頭套至操場避難。（記者黃政嘉攝）

    新北市頂埔國小模擬震後校園出現人員受傷情境，進行檢傷分類、緊急救護及分流送醫演練。（記者黃政嘉攝）

    新北市頂埔國小老師模擬掌握災害學生人數。（記者黃政嘉攝）

    新北市教育局今於頂埔國小舉辦複合型防災演練，地震警報響起時，現場人員趴在桌下掩護。（記者黃政嘉攝）

    鳳鳴國小教務主任詹益欣設計電腦防災遊戲，讓孩子在遊戲中了解防災知識。（記者黃政嘉攝）

