花蓮吉安資源回收場大火居民今抗議 花蓮垃圾山問題再現

2025/09/15 07:54

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉公所垃圾轉運站內的資源回收區域11日發生火警，大火燜燒近25個小時才全面撲滅，因為風向關係，起火期間壽豐、吉安、花蓮市區都聞到濃濃煙塵味道，花蓮垃圾山問題再現，今天上午九點半，吉安垃圾場附近的光華村長石福春將帶領村民包遊覽車，先到吉安鄉代表會，再到縣議會陳情。

1990年代台灣推動一縣市一焚化爐政策，但花蓮過去30多年沒有興建焚化爐，長期以來垃圾都外運到宜蘭處理，近年由於蘇花公路中斷、地震加上宜蘭焚化爐歲修等問題，花蓮、吉安兩主要人口密集區垃圾山愈堆愈高，直到台泥公司2019年與縣府合作開始興建台泥DAK再生資源中心，藉由水泥窯與超高溫的氣化爐協同處理花蓮家戶垃圾，2023年12月啟用營運，最高每日處理量可達200公噸垃圾，但花蓮北區每日新增垃圾約180公噸上下，過去長年堆積的垃圾仍然難以去化。

去年11月，位於花蓮美崙工業區附近利用垃圾製成燃料的固態燃料製造廠，堆置的垃圾山發生燜燒情形，內部堆積的廢木屑和廢塑膠料持續悶燒近一個月，散發出刺鼻臭味，影響附近居民的生活，花蓮縣環保局因異味超標及堆置物料超過許可，對廠商共開罰223萬元，並要求業者針對悶燒物料提出廢棄物處置計畫書，加速移除改善。

而本月11日中午，吉安垃圾掩埋場資源回收暫置區及回收品貯存倉庫發生火警，現場大量堆置的易燃物加上風勢，讓大火不斷延燒，消防人員動員大批人力，耗時一天一夜，直到12日下午1點30分正式把火勢完全撲滅，而起火時大量濃煙白天時因風向往南吹，影響吉安光華村、壽豐忠孝新村一帶，到了晚間風向改變往北吹，影響花蓮市區靠海岸一帶，最遠在花蓮美崙都可以聞到濃煙臭味。

吉安光華村長期與垃圾場轉運站為鄰，居民對於轉運站內長期堆置大量垃圾多所抱怨，村長石福春今年8月就以花蓮市固態燃料製造廠火警為例，認為吉安垃圾轉運站長期堆置了超出負荷的大量垃圾，不僅長期散發惡臭，嚴重影響村民的生活品質，堆積成山的垃圾及回收物更潛藏著火災風險，不料，本月11日就疑似高溫引發資源回收堆置區起火。

