高雄輕軌啟動14組新列車採購案 爭取議會支持預算

高市捷運局啟動輕軌新列車採購計畫，預計加購14組列車，這會期將向議會報告、爭取支持。（記者王榮祥攝）

2025/09/15 00:14

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府將啟動輕軌新列車採購計畫。捷運局證實，目標購買14組新車，正進行招標相關程序的前置作業，並詳細估算、編列明年度預算，後續會向高市議會報告、爭取支持。

輕軌去年元月成圓，全長22.1公里、共38站，尖峰時段班距10分鐘、離峰時段約15鐘，今年上半年每日平均運量約3萬7千餘人次，比去年上半年增加約1.8％（去年一、二月免費）。

目前共24組列車運行，扣除檢修與備用車組，離峰時段約18組、尖峰時段20組；無論尖峰或離峰班距，老被批評太慢、等太久，繞一圈約需90分鐘更被網友酸「可搭高鐵去台北」。

捷運局去年嘗試提速計畫，透過號誌連動與月台刷卡等機制縮短班距，經1年測試後於今年初宣布暫緩，改以「打點車（直接到某站才開始載客）」、「區間車（兩處指定車站間往返）」兩措施在特定時段進行，並全力朝增購新車努力。

鑒於運量持續增加，且不斷有民眾、民代建議增購列車縮短班距，讓高雄市政府有了著力點，傳出將正式啟動增購新車計畫。

捷運局說明，下半年已展開前置作業，同時編列明年度預算項目，後續會在高市議會大會期間，向議會詳細報告相關事宜與預算規劃、爭取支持，目標是採購14組新列車；若一切順利，明年啟動採購計畫後約3年可讓新車加入營運，預計尖峰班距可由10分鐘縮短至6分鐘。

長期關注輕軌的高市議員張博洋說，新車入列當然希望越快越好，他也建議捷運局採購新車時，可同步添購類似智慧防撞系統，提升整體安全性。

輕軌運量穩定增長，捷運局將啟動新車採購計畫，提升整體服務品質。（記者王榮祥攝）

高雄輕軌將採購新列車，車隊將由現行24列擴增至38列。（記者王榮祥攝）

