    首頁　>　生活

    中市大雅戶政單身聯誼 38人參加15對配對成功

    參加單身聯誼活動者在大雅區「R.J.55攝影概念空間」完成指定的場景拍攝。（民政局提供）

    2025/09/14 09:10

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市民政局與大雅戶政事務所聯合舉辦「一眼瞬間、愛情放閃」單身聯誼活動，昨帶領38位單身男女體驗美拍攝影及幸福糕餅手作的浪漫時光，結果，活動結束有15對看對眼、互表心意，創下8成3的高配對率。

    大雅戶所主任蔡昇和表示，這次聯誼活動選在大雅區「R.J.55攝影概念空間」舉行，參加者在專業攝影師指導下完成指定場景拍攝，一開始雖略顯拘謹，但當欣賞到搭檔拍出的俏皮作品後，氣氛隨即破冰，互動也逐漸熱絡，宛如邱比特的愛之箭悄悄「攝」進心坎。

    午後則轉至「伊莎貝爾烘焙觀光工廠」，參加者兩兩分組體驗糕餅手作，互相協助穿戴廚師帽與圍裙，在濃郁餅香中共享甜蜜手作時光，並運用上午習得的攝影技巧，拍下烘焙成果與莊園美景，在浪漫氛圍中加深認識，為這場秋日戀習畫下幸福句點。

    大雅戶所並特別準備「幸福收納包」贈送每位參加者，期盼美好回憶長存；成功配對者還可加碼獲贈幸福配對禮「花香四溢禮盒」，回家泡上一壺花茶，搭配親手製作的餅乾，用花香為幸福乾杯。

    參加市府聯誼的古小姐表示，平時喜愛用手機為親友捕捉生活美照，這次攝影主題正合興趣，活動規劃趣味十足，讓她留下溫馨而美好的回憶。

    民政局長吳世瑋表示，市府今年下半年共推出14場單身聯誼活動，報名均全數額滿，未來將持續舉辦相關活動，讓民眾有更多機會與真愛相遇。

    參加單身聯誼者在「伊莎貝爾烘焙觀光工廠」，體驗糕餅手作。（民政局提供）

    台中市民政局與大雅戶政事所合辦「一眼瞬間_愛情放閃」單身聯誼活動。（民政局提供）

