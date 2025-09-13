禮盒爆發霉！微熱山丘道歉：月餅停止出貨、公布退款方案

微熱山丘近日出現月餅發霉狀況。（資料照）

2025/09/13 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕中秋節將近，糕點品牌「微熱山丘」近日遭民眾爆料，收到的月餅禮盒竟出現發霉情況。對此，微熱山丘今（13日）表示，目前已停止月餅產線，並公布退款方案。

微熱山丘於臉書粉專提到，針對近期爆料的民眾，公司已經向客戶坦誠道歉並退款，同時著手調查發生問題的各種可能。微熱山丘解釋，經過反覆檢視之後，確認問題為月餅新產線造成的包裝密封瑕疵，「雖然屬於偶發事件，但在中秋出貨期間，我們已經沒有足夠的時間去驗證百分之百的解決辦法。」

微熱山丘強調，基於對消費者應有的基本責任，「我們決定馬上停止生產今年月餅這個品項，並同時停止所有月餅的出貨。」至於已經出貨的客戶，微熱山丘會接受所有購買含有月餅品項的退款要求（憑發票退款）；至於未出貨的部分，也接受客戶取消訂單及退款，或經客戶同意更換其他品項。

最後，微熱山丘重申，「於此我們誠懇地向所有愛護我們的客戶朋友們說聲抱歉，造成您們的困擾，而我們只能誠實的承認問題，並勇敢的面對問題及解決問題，我們必須要對得起長期愛護我們的客戶朋友們。」

