    生活

    清浴室好麻煩？日媒曝4訣竅：洗澡時動動手就乾淨！

    日媒近日報導了四個簡單實用的浴室清潔訣竅，有些甚至讓人在洗澡時順手就能完成日常清理。（情境照）

    日媒近日報導了四個簡單實用的浴室清潔訣竅，有些甚至讓人在洗澡時順手就能完成日常清理。（情境照）

    2025/09/13 13:04

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕對許多人來說，浴室清潔是一件既麻煩又容易被拖延的家事。不過，日媒近日報導了四個簡單實用的浴室清潔訣竅，有些甚至讓人在洗澡時順手就能完成日常清理。這些方法不需額外準備複雜工具，也不耗費太多時間，在社群平台上吸引不少網友嘗試，成效備受肯定。

    日媒《Grapee》彙整網路上意見，整理出四點清潔浴室的技巧：

    1. 利用洗澡後的泡沫清潔地板

    洗髮精、沐浴乳等清潔用品的泡沫中含有界面活性劑，具有去污效果。洗完澡後地板上殘留的泡沫，只要用海綿或刷子輕輕刷洗，就能順勢清除污垢，無需額外使用清潔劑，也不怕因額外打掃而著涼。許多IG上的清潔達人建議，在浴室內常備一塊海綿，養成「邊洗邊清」的習慣，能有效減少黑垢與水垢的堆積。

    2. 黑垢分辨性質對症下藥

    浴室常見的黑垢多由水垢、肥皂殘留、皮脂與黴菌混合而成，成分分為酸性與鹼性兩類。報導指出，針對酸性污垢可使用鹼性清潔劑，反之則用酸性清潔劑來處理。若污垢特別頑強，則可考慮使用含氯漂白劑等強力清潔劑，搭配刷洗，效果更顯著。

    3. 拆卸浴室門徹底清理

    折疊式浴室門的底部與軌道縫隙，容易因濕氣與灰塵堆積而出現黑斑或霉斑。與其徒手刷洗，不如直接將門卸下，用液體肥皂與刷子徹底清洗，再安裝回去。不少IG上的網友表示，這種方式看似費工，實際操作卻相當簡單，且能清潔到平時無法觸及的死角。

    4. 清潔浴缸蓋的背面

    浴缸蓋的背面往往因長時間接觸熱氣與水分而成為黴菌溫床。儘管外觀看起來乾淨，實際拆下來後常會發現黴斑與泡沫殘留堆積。社群平台上的清潔達人建議，定期拆卸浴缸蓋並使用專用清潔劑或家用工具仔細刷洗，不僅能去除污垢，還可延長蓋子的使用壽命。

    這些技巧不僅實用，也強調清潔不一定要等到髒得受不了才大動作處理。許多網友在看過後紛紛表示「學到了」、「今天洗澡就試試看」，對於忙碌的現代人而言，這類「隨手做」的清潔方式無疑是最有效率的選擇之一。

