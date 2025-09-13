全面AI時代！ 國圖與台大合作打造「智慧國圖」

全面AI的時代，國圖與台大合作打造「智慧國圖」。（國圖提供）

2025/09/13 08:48

〔記者林曉雲／台北報導〕全面AI的時代，國家圖書館和國立台灣大學工程科學及海洋工程學系副教授黃乾綱及其研究團隊合作，共同建立以AI技術打造「智慧國圖」。國圖館長王涵青表示，以AI創建「智慧主題編目規範查詢及分析推薦系統」，藉此翻轉傳統書目的產製流程，提升效率與精準度，未來將推展至全國各類型圖書館。

王涵青說明，在知識爆炸與數位轉型的浪潮下，國圖積極扮演守護國家書目品質的關鍵角色，其任務不僅在於蒐集與保存全國出版品，同時致力於負責建構全國出版品具權威的書目資料，更持續思考如何提升書目編製效能且邁向智慧化，國圖這項突破是從技術創新觀點出發，也為圖書資訊界的知識組織與科技應用注入全新視野。

王涵青表示，該系統建構是以打造全國共用智慧輔助編目平台為願景踏出推動「智慧國圖」的第一步，現階段達成的目標包含提升全國圖書編目品質與一致性、強化中文主題編目規範便捷查詢、擴增AI技術與資訊組織整合應用、優化中文圖書預行編目效能與應用、線上即時更新「中文圖書分類法」與「中文主題詞表」的便捷利用。

國圖館藏發展及書目管理組主任周倩如說明，「智慧主題編目規範查詢及分析推薦系統」，係強化運用AI大語言訓練模型，整合「中文主題編目規範查詢系統」功能優化，以及「智慧主題分析推薦系統」模組創建，促進圖書館編目人員工作標準化與智慧化，將有助於提升各類型圖書館的書目資訊品質，以及鏈結全國圖書資源的共享與流通。

周倩如表示，該系統現階段的開發仍以國圖館員應用為核心，未來將擴及提供全國各類型圖書館運用，並拓展至出版品預行編目相關應用，使圖書館界與出版界對於主題分析有趨於近似的語意概念，成為公私協力推動書香種子遠播的最佳夥伴，共創國家與城市閱讀素養的美好榮景。

全面AI的時代，國圖與台大合作以AI翻轉圖書館書目製作，提升效率與精準度。（國圖提供）

