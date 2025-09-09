大里垃圾掩埋堆了30多萬噸 何欣純要求中市府立即編預算清運去化

大里垃圾掩埋場已累積34萬噸，綠營民代痛批市府怠惰。（民進黨中市黨團提供）

2025/09/09 23:29

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市大里垃圾掩埋場遭質疑已堆置垃圾34萬噸，民進黨立委何欣純及市議員張芬郁、林德宇及李天生痛批市府怠惰，何欣純更強調，市府只寄望未來文山焚化爐的新爐來解決，非常不切實際，現今將垃圾清運去化是第一要務、一天都不能等，她要求市府應編列預算，即刻清運去化。

環保局長陳宏益表示，去年已編列3億，垃圾分選破碎工程今年已發包，預計明年年中建設完成，預計每天處理150噸，可從2042年提早至2034年完成去化。

請繼續往下閱讀...

有關大里掩埋場問題，大里在地民進黨議員皆表示，下週臨時會有「水肥及文山焚化爐」專案報告，將要求市長盧秀燕同時說明大里掩埋場問題。

立委何欣純表示，大里的垃圾清運去化一天都不能等，市府應編列預算，即刻清運去化；議員張芬郁、林德宇、李天生都表示，盧秀燕惹的禍，本就應盧秀燕設法解決，市府有財劃法新的財源，就應想辦法，不要再藉故哭窮擺爛。

國民黨議員蘇柏興表示，早已提出問題，請環保局趕快處理；民眾黨議員江和樹質疑，當初反對文山焚化爐改建是有民進黨議員，現今文山焚化爐已有三家要投標，在進行中。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法