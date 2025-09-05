每人1400元 台南官田區4000人首領中油礦產回饋金

官田3號天然氣井。（記者楊金城攝）

2025/09/05 18:17

〔記者楊金城／台南報導〕中油在台南市僅存官田區4口天然氣井，因礦業法修法，將發給礦產權利金之回饋金給井位所在的官田區隆田里跟官田里民，初估有4千多位里民將第一次領到礦產回饋金1400元現金，9月8、9日將在官田里社區活動中心辦理發放。

過往每年向礦業權者收取的礦產權利金都是上繳國庫，去年礦業法修正後，研議撥補一定比率的礦產權利金作為民眾的回饋金，主要為新北市、新竹縣、苗栗縣、台南市、宜蘭縣和花蓮縣等部分民眾可受惠，粗估約3.3萬人。

台南市官田區官田里與隆田里因有中油天然氣井，約有4000多位里民受惠，依撥放辦法計算每人可領得回饋金1400元現金。陳姓里民說，以1家4口計算，可領到5600元，不無小補，多數里民聽聞可領礦產回饋金都很驚喜。

官田區長洪聰發說，每年中油都會編列敦親睦鄰經費，之前公所每年透過社區向中油爭取補助舉辦官田菱角節，社區舉辦活動和參訪也可申請。在礦業法修法後明訂回饋機制給受礦場影響的周遭居民，經濟部去年10月公布「礦產權利金之回饋金撥放辦法」，受領人以其前年度全年設籍於該回饋範圍者為限，這是官田2里第一次領取礦產回饋金， 回饋金也有補助公所辦理發放的行政作業費。

油氣井生產設備屬國防工業，中油對外揭露資訊較少，不少人並不知道官田區也有生產天然氣，中油在官田區南62線沿線有4口天然氣井，日產1萬到2萬立方米天然氣，主要供氣給官田工業區11家廠商使用，在2006年供氣，預估可到2026年。

中油在官田區南62線沿線有4口天然氣井，圖為1號井。（記者楊金城攝）

中油在台南官田區南62線沿線有4口天然氣井，官田里和隆田里民可領取礦產回饋金。（記者楊金城攝）

