龍眼是否能拜「好兄弟」？民俗專家曝水果供品禁忌

傳統上鳳梨、芭樂、香蕉都被認為不能拜好兄弟，至於龍眼有人說可拜，有人說不能拜。（記者蘇金鳳攝）

2025/09/05 07:23

〔記者蘇金鳳／台中報導〕明天（９月６日）就是農曆7月15日中元普度，習俗上都會準備供品讓「好兄弟」飽餐一頓，傳統上有一些禁忌不能拜的水果，如葡萄、鳳梨、梨子等，因為怕「整掛」、「招你旺」、「招你來」，有趣的是，也是整串的龍眼是否可拜好兄弟，竟有兩派說法。

有長輩說供品要有根的龍眼，因為根可讓好兄弟當筷子或扁擔，殼則有當碗，可帶走吃不完供品；中華民俗文化教育學會創會理事長蔡滕表示，不拜龍眼，因怕「整掛」引來成群結隊的好兄弟，若要拜可去根一顆顆的拜，但他強調，不管如何，此時卻是吃龍眼卻是最好時機，因為可轉運。

佛家認為7月是「佛歡喜日」，是「報恩月」、「孝道月」，但國人還是認為農曆7月為鬼月，隨著時代的進步，現在拜好兄弟都改以拜餅乾、罐頭、水果等，民俗專家蔡滕表示，建議水果供品不要拜龍眼、鳳梨、香蕉、梨子、芭樂、釋迦等，可拜蘋果、柿子等，像龍眼及香蕉都是一整串，會有「整掛」之感，鳳梨有「招你旺」之感，並不是十分好。

蔡滕表示，此時是秋天，五行中屬金，此時最旺，而龍眼、鳳梨、香蕉、芭樂、梨子等是當令水果，而且都是白肉（鳳梨未成熟前是白肉），白色屬金，很適合在秋天食用，雖不能拜好兄弟，但有助於人的氣運，將不好氣運轉出，對人有幫助。

至於「好兄弟」最好的供品是什麼？蔡滕表示，就是五榖之王的米，能量最大，就是能吃飽，且具有淨化作用。

不過，有另一派的說法卻是中元普度就是要拜龍眼而且要有根，很多老一輩的人都堅持要拜龍眼，因為龍眼有根，可以拿來讓好兄弟當筷子或扁擔，殼則有當碗，帶走吃不完供品。

蔡滕表示，確實有這樣的說法，但他建議，若真要拜龍眼，就把根去掉，讓龍眼成一顆顆的拜比較好。

以上為民俗說法 僅供參考

龍眼是否可拜好兄弟，有兩派說法。（記者蘇金鳳攝）

