偏鄉寵物疫苗、門診免舟車勞頓 新北推動物醫療巡迴服務

2025/09/04 07:32

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市幅員遼闊，動物保護防疫處長楊淑方指出，為照顧偏鄉動物健康，市府媒合獸醫師定期巡迴轄內動物醫療資源較缺乏的行政區，提供動物醫療服務包含基本理學檢查、狂犬病疫苗注射、一般門診及除蚤驅蟲等服務，以每個月兩次、每月合計20場次的頻率安排行動醫療巡迴，今年巡迴地點新增烏來區民代表會，飼主可上網查詢場次。

動保處指出，市府在尚未設置動物醫院的萬里、金山、石門、石碇、平溪、雙溪、貢寮、坪林、烏來跟三芝10個地區安排動物行動醫療巡迴服務；今年起，家貓已納入必須辦理登記的寵物，若家中有尚未完成寵物登記的犬貓，飼主可就近至巡迴醫療站辦理晶片植入及完成寵物登記，若寵物不慎遺失，可提高尋回機會，若貓咪2026年仍未辦理登記，飼主可能被罰3千元以上、1萬5千元以下罰鍰。

動保處表示，偏鄉動物醫療服務自2019年推動，至今已服務6000多隻寵物，詳細服務場次可查詢新北動保處官方網站及粉絲專頁，或當地區公所的粉絲專頁。

