    拍片稱奶粉高糖還點名2品牌 媽媽餵開職缺急徵資深法務

    母嬰品牌「媽媽餵（Mamaway）」日前在社群影片中聲稱「嬰兒配方奶含糖量堪比兩瓶大瓶可樂」，誇張比喻引發批評，後續發出的聲明還點名奶粉品牌亞培、美強生，引發外界議論。（翻攝自Threads）

    2025/09/04 07:49

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕母嬰品牌「媽媽餵（Mamaway）」日前在社群影片中聲稱「嬰兒配方奶含糖量堪比兩瓶大瓶可樂」，誇張比喻引發批評，後續發出的聲明還點名2大奶粉品牌亞培、美強生，引發外界議論。有網友發現，「媽媽餵」於本月2日透過人力銀行開出新職缺，徵求資深法務人員加入團隊。

    「媽媽餵」日前因拍影片宣稱「嬰兒配方奶含糖量堪比兩瓶大瓶可樂」，誇張說法引發外界抨擊，後續的道歉聲明更因措詞讓火越燒越烈，在刪除爭議影片及聲明後，「媽媽餵」上月29日又第三度發聲明致歉，但用詞仍遭網友質疑卸責推給「大眾」。

    昨日在threads上則有網友發現，「媽媽餵」透過人力銀行徵才，尋求資深法務人員加入團隊。透過網頁資訊可看到，「媽媽餵」是在2日更新徵才訊息，待遇開價4萬元起跳，要求法律相關科系畢業，列出的工作內容則包括撰寫與審查公司合約、處理各政府機關回函，包含消費爭議處理、法院回函、協助專案訴訟、公司專利申請與維護管理，及提供各單位法律諮詢建議等。

    對此網友紛紛議論「他應該缺的是公關行銷人員吧……」、「喝配方奶的可以嗎？」、「是因為之前海巡到處說要提告所以趕快徵人來處理大量案件嗎……」、「看之前提油救火的聲明稿，他們家老闆豈是要拉就能拉得住的」。

    也有網友直言「進去馬上累積外商法務攻防經驗嗎」、「應徵直接魔王難度耶，要先面對美強生和亞培兩大關」、「要先面對美強生和亞培兩大關」、「還有衛福部食藥署」等。

    有網友發現，「媽媽餵」於本月2日透過人力銀行開出新職缺，徵求資深法務人員加入團隊。（圖擷自網路）

    「媽媽餵」在刪除影片及爭議爭聲明後，上月29日再發布道歉聲明，但仍被網友質疑。（圖擷自臉書）

