大台北及彰化上看36度 桃園以南注意午後雷陣雨

2025/08/31 07:10

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（31日）各地大多為多雲到晴，東南部、恆春半島及清晨的中南部地區有零星短暫陣雨，午後桃園以南地區及其他山區則有局部短暫雷陣雨。對流發展旺盛時，容易出現局部較大雨勢，午後外出請留意天氣變化。

氣溫方面，各地高溫普遍為32至35度，台北、新北及彰化有局部地區可能出現36度以上高溫，中午前後紫外線偏強，容易達過量甚至危險等級，外出請做好防曬措施並多補充水分。

空氣品質部分，雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區及金門為「普通」等級。

週一（9月1日）、週二（9月2日）基隆北海岸、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。週三（9月3日）至週六（9月6日），各地為多雲到晴，僅恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。本週台、澎、金、馬低溫25至28度；西半部高溫約34、35度，東半部高溫32、33度，澎、金、馬高溫31至33度。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 31 ~ 40 31 ~ 38 32 ~ 37 29 ~ 35

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

