    週六持續紅通通 !新北市飆38度高溫 各地紫外線指數爆表

    氣象署指出，週六各地多雲到晴為主，桃園以南午後會有局部雷陣雨。（資料照）

    2025/08/29 20:32

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕週六（30日）各地多雲到晴，高溫約36度，不過新北市可能出現38度極端溫度，桃園以南午後有局部雷陣雨，外出做好防曬，並注意天氣變化。

    中央氣象署預報，週六環境為偏東風，水氣仍偏少，各地為多雲到晴，迎風面花東地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，午後在桃園以南地區有局部短暫雷陣雨，對流發展旺盛時，有局部較大雨勢發生的機率。

    氣溫方面，各地高溫普遍為32至36度，其中大台北地區及中南部近山區有36度以上高溫發生的機率，尤其新北市局部地區甚至可能出現38度左右的極端溫度，中午前後紫外線偏強，容易達過量甚至危險等級，外出請做好防曬措施並多補充水分。

    離島天氣：澎湖晴時多雲，27至32度；金門晴時多雲，28至33度；馬祖晴時多雲，27至31度。

    天氣風險公司指出，關於下週天氣，太平洋高壓勢力可能持續偏弱，南方的低壓帶將逐漸北抬取而代之，其中也有熱帶擾動發展機會，下週後期要看看是否會有低壓系統來到台灣附近帶來天氣變化，在此之前預估都還是維持高溫、午後雷陣雨的夏季天氣型態。

    紫外線指數部分，澎湖縣危險級，其他縣市達過量級，外出請注意防曬。

    空氣品質方面，30日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區為「普通」等級。

    週六各地高溫普遍為32至36度，澎湖27至32度，金門28至33度，馬祖27至31度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數部分，週六澎湖縣危險級，其他縣市達過量級，外出請注意防曬。（擷取自中央氣象署網站）

    空品方面，週六雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

