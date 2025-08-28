為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    士林「華榮市場口甜不辣」老闆猝逝 靈堂重現擺攤場景惹哭數萬人！

    曹老闆的靈堂布置成平時的攤位，笑容可掬對客人打招呼。（圖翻攝自臉書社團「靠北天母幫」）

    曹老闆的靈堂布置成平時的攤位，笑容可掬對客人打招呼。（圖翻攝自臉書社團「靠北天母幫」）

    2025/08/28 16:48

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北士林飄香40多年的知名「華榮市場口甜不辣」，日前驚傳該攤曹姓老闆過世，許多饕客相當婉惜且不捨，曹老闆充滿活力的招牌嗓聲「來坐喔」，如今已成絕響。昨（27日）有網友在地方社團PO出曹老闆的告別式照片，可以看到靈堂布置成平時的攤位，以及曹老闆生前笑容可掬對客人打招呼的照片，讓網友不禁鼻酸，貼文已有數萬人按讚。

    北市消防局本月9日傍晚接獲報案，華聲街附近一處民宅有男子昏倒，救護人員到場時發現男子已失去呼吸心跳，雖緊急送醫急救，仍宣告不治。後續得知，這位離世的男子是在華榮市場經營甜不辣攤位的曹老闆，「華榮市場口甜不辣」在地深耕數十載，頗有口碑，是不少在地人回憶中的好味道。曹老闆突然離開的消息曝光後，不少饕客都直呼不捨。

    一名網友昨天在臉書社團「靠北天母幫」，PO出曹老闆的告別式照片，可以看到其告別式門口被布置成他平時的攤位，攤位上有甜不辣、肉圓、豬血湯等招牌，簽到處則是擺設成攤位內用的桌椅；攤位上還放了一張曹老闆笑著對顧客打招呼的照片，並播放老闆生前以招牌嗓聲攬客「來坐喔！呷看麥ㄟ喔（台語：吃吃看）！」的錄音。

    該貼文至今已有超過2.3萬人按讚，不少網友看了相當鼻酸，「這佈置真的很有心，彷彿老闆還在，真感人」、「懷念老闆的聲音，好吃的肉圓，老闆一路好走」、「謝謝老闆付出大半輩子，讓我們士林人有滿滿的聲音回憶與味道的回憶」、「昨天去華榮街，沒有聽到老闆的聲音，總感覺少了點什麼」、「老闆，謝謝你讓我在加班後，還有一碗熱騰騰的甜不辣和豬血湯可以喝」、「一路好走，謝謝老闆帶給我們滿滿的回憶」、「甜不辣阿北，可以好好休息了」。

