    首頁　>　生活

    肉類加工食品稽查14家不合格 「3Q脆皮雞排」、「野人舒食」都中鏢

    知名連鎖「3Q脆皮雞排」業者翰朝有限公司，被查獲存放已逾效期的麵粉。（食藥署提供）

    知名連鎖「3Q脆皮雞排」業者翰朝有限公司，被查獲存放已逾效期的麵粉。（食藥署提供）

    2025/08/28 15:34

    〔記者邱芷柔／台北報導〕食藥署今（28日）公布「114年度肉類加工食品製造業稽查專案」結果，全台121家受查業者中，共14家在複查後仍不合格，累計開罰逾200萬元。其中，新北市「野人舒食有限公司」因 HACCP（食品安全管制系統）複查仍不合格，檢出多達18項缺失，被裁罰64萬元，為此次最高罰金案例。

    食藥署中區管理中心主任林旭陽說明，「野人舒食」依規定需建立HACCP，但計畫書中有產品描述不完整、危害分析不足等問題，在第一次查核時已被要求改善，複查後卻仍未補正，缺失高達18項，屬複查不合格且違規數量龐大，依食安法加重裁處64萬元。

    林旭陽指出，HACCP制度的核心在於針對食品製程進行危害分析與管制，例如在肉品工廠中，分切過程可能會有骨頭碎屑或異物混入，或是油炸、加熱的溫度需符合安全標準，這些都是必須清楚列出的「危害分析管制點」。HACCP是預防性措施，若計畫不周，恐造成產品品質不佳，提高食安風險；至於裁罰金額，則依每項缺失8萬元起算，再乘以缺失數量及裁量係數計算。

    除了野人舒食，桃園「智揚食品股份有限公司」因同時違反 GHP（食品良好衛生規範）、HACCP 與追溯追蹤規定，遭罰39萬元；台南「富洋企業有限公司」因複查不合格與系統缺失，被罰36萬元；新北市「四季生鮮肉品有限公司」與「百傑國際食品有限公司」則分別挨罰18萬元與12萬元。

    另有知名連鎖「3Q脆皮雞排」業者翰朝有限公司，被查獲存放已逾效期的麵粉（效期至2024年11月13日），依違反食安法第15條規定裁處6萬元。

    食藥署指出，此次稽查還發現部分業者加工環境不潔，牆面、天花板、地面有髒污，或缺乏病媒防治措施；也有人未依規定申報追溯追蹤資料。不過，所抽驗的238件肉品，含140件原料肉與98件成品，在動物用藥殘留、食品添加物與衛生標準檢驗中，結果全數合格，顯示市售產品本身安全無虞。呼籲業者應落實自主管理並遵守「食品安全衛生管理法」，若複查仍不合格，將嚴格裁處。

