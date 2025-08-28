獵風者風速蒐集升級 首納高風速助精準氣象預報

獵風者為台灣首顆自製氣象衛星，2023年10月升空入軌，2024年5月釋出風速資料，今年8月起資料升級，增加風速資料豐富度及精準度，有助提升氣象預報準確度，圖為獵風者衛星在軌模擬圖。（圖由國家太空中心提供）

2025/08/28 11:48

〔記者楊媛婷／台北報導〕國家太空中心（TASA）今（28）日宣布，獵風者蒐集的風速資料升級至2.0版，提供更精準的低風速產品，顯著降低誤差，並首度納入高風速資料，作為氣象預報更精準、科學研究更豐富的資料來源，美方也評估將獵風者的風速資料納入該國預報系統可能。

我國首顆自製氣象衛星「獵風者」（Triton）2023年入軌後，去年5月起提供風速產品，透過量測海面風速以助更精準預測颱風生成，TASA表示，獵風者每日可產出約7千至8千筆海面風速產品，可作為氣象及海象觀測的參考數據，該資料對颱風路徑與降雨預報具正向助益，這次風速資料升級至2.0版，提供更精準的低風速（0到20公尺/秒）產品，更首度納入高風速資料，風速範圍擴展至0到40公尺/秒，提供氣象預報更精準的參考資訊。

獵風者衛星計畫室主持人林辰宗指出，獵風者2.0版在低風速的誤差為2.25公尺/秒，優於原先的2.65公尺/秒，由於累積長期的觀測資料，在建立地球物理模式函數（GMF）時，可根據更多的參數進行分類，因此有較佳的結果。

TASA表示，此次版本更新的一大亮點，是新增高風速資料，可運用高風速的GMF解算與產出40公尺/秒以下的風速資料，增加資料可用度，以8月中侵台的楊柳颱風為例，台灣時間2025年8月13日接近11點的觀測資料顯示，獵風者能提供30公尺/秒以上的風速資料，貼近氣象署觀測資料。

獵風者衛星上搭載的全球導航衛星系統反射訊號接收儀（GNSS-R），能接收導航衛星訊號在海面反射後的訊號，透過觀測海面粗糙度，反演海面風速，TASA表示，該技術與福衛七號的無線電掩星（GNSS-RO）不同，但兩者可互補應用，提升大氣及海洋觀測的全面性。

TASA主任吳宗信表示，從已退役的福衛三號、到正在服役中的福衛七號與獵風者衛星，這些觀測資料可提供天氣預報及大氣、太空天氣、海氣交互作用等科學研究重要的資料來源，目前TASA研製中的GNSS-RO/R氣象酬載，將以科學酬載的形式，安裝於未來的2顆福衛八號及2顆福衛九號衛星上，用以構築GNSS-RO/R觀測網絡。

TASA指出，美國大氣與海洋總署（NOAA）延續與台灣福衛七號的合作機制，美方無償提供位於阿拉斯加的地面接收站供獵風者資料下載，協助我方降低租借地面站的成本、縮短資料下傳的間隔時間，雙方持續技術交流，美方亦將評估獵風者風速資料納入該國預報系統的可能性。

