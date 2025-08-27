南投縣老人破10萬 3處衛生所設長照管理分站

2025/08/27 07:34

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣老年人口比例居全國第3位，為強化長期照顧服務，包括竹山鎮、水里鄉、集集鎮3處衛生所，自8月起已布建照顧管理中心分站，派駐照顧管理專員，提供當地長輩長照相關服務，讓有需求的長輩就近獲得「看得到、找得到、用得到」的長照服務，歡迎民眾多加利用。

縣府衛生局指出，南投縣老人突破10萬人，多數鄉鎮邁入「超高齡」社會，縣府整合衛生局、社會及勞動局、原住民族行政處及文化局，協力深耕符合長者需求的長照服務，藉由在鄉鎮市衛生所設置長照管理中心分站，打造屬於南投縣的「長照創新服務模式」，過去在國姓鄉、中寮鄉、魚池鄉、仁愛鄉及信義鄉等5鄉鎮衛生所的分站布建，普遍獲得在地長者的肯定。

衛生局表示，為確保長照服務的順利推行，衛生局也正積極於鹿谷鄉、埔里鎮等地辦理徵才活動，規劃布建照顧管理中心分站，誠摯邀請熱愛長照服務的專業人士加入團隊，成為「照顧管理專員」的一員，無論是具備相關背景的護理人員、社工師、物理治療師，或是對長照服務充滿熱忱的社工員，都歡迎加入照管專員的行列，最終目標是達成全縣13鄉鎮市衛生所皆設置長照分站，打造一個讓長輩安心、家屬放心的長照支持系統，讓縣內長者們都能獲得適切的照顧與支持。

