    首頁　>　生活

    高雄205兵工廠10月可望搬新家 賴瑞隆:未來或可蓋「大巨蛋」

    高雄205兵工廠10月可望全廠搬到大樹新營區。（高市府提供）

    2025/08/22 00:22

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄亞洲新灣區內的國防部205兵工廠傳出9月將全面搬遷，10月間全廠可望搬到新家；長期關注該案的立委賴瑞隆指出，廠區舊址加上周邊國公有土地，未來必成亞灣指標場域，或許可評估大巨蛋可能性。

    205廠在高雄前鎮區中山三路、光華三路、凱旋四路間，占地約58公頃，位居高雄港、小港國際機場通往市區必經道路，高雄捷運紅線（R6凱旋站）與高雄輕軌（C3前鎮之星站）也在此交會，被視為亞灣區未來最具潛力空間。

    兵工廠運作逾70年，是國軍輕兵器、機槍、機砲及彈藥研發生產重地，但隨高雄城市發展、人口增加，市府基於產業轉型與整體建設，前市長陳菊時期啟動遷建與開發計畫。

    高市府與軍方多次磋商，2016年8月正式啟動遷建計畫，軍方委託市府代建代拆、先建後遷，新基地位於大樹區，分三營區三標案進行，林園營區於2022年7月完工，大樹北營區2024年12月完工，第三標光復營區經展延工期，主建物已完成、預計今年底可完工。

    立委賴瑞隆表示，傳出軍方已下令，205廠今年9月全面搬遷，其團隊與市府相關局處討論後，推估今年10月間、整個205廠會可望全移到大樹區新家，10月底開始，市府可能會啟動土汙整治、並開始後續開發規劃。

    高市工務局說明，光復營區主體已完工，剩下道路及附屬設施、週邊景觀工程要收尾，預估今年底可完成；而去年初開始，軍方即陸續將部分設備搬遷新營區建物內，也確實聽聞國防部已指示今年九月完成搬遷。

    高雄205兵工廠10月可望全廠搬到大樹新營區，圖為廠區大門。（資料照、記者王榮祥攝）

