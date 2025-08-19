南三段山難2死 資深登山專家分享保命「3重保險」

南投信義鄉可樂可樂安山發生2死山難，失溫身亡的兩名大人還是登山老手。（取自消防署特種搜救隊 NFA Special Search & Rescue Team）

〔即時新聞／綜合報導〕中央山脈南投縣信義鄉可樂可樂安山16日發生2死山難，僅8歲蔣姓男童生還。對此，登山經驗豐富的專家「雪羊」黃鈺翔分享，遇到惡劣天氣時，在山上躲風的「三重保險方法」，遭遇惡劣天氣時，風景最美的地方卻會變成最危險的地方，當面對毫無遮蔽的情況下，勢必要正面對決惡劣天氣。

「雪羊」17日在臉書發文說，自己2020年前的每年夏天，必會安排一趟超過10天的長程縱走，無可避免地與颱風季重疊，也遇過許多惡劣天氣，所以有一些通用心得能分享，分別是有「密切注意天氣，決不戀戰當撤就撤」、「找尋避風處提前判斷紮營避難與否」、「長程縱走選用堅固的帳篷」這三重保險。

「雪羊」提醒，爬山期間首先要掌握天氣、關切氣象相關資訊，遇到訊號不要顧著滑手機，除了趕緊跟留守人報平安外，也要打開中央氣象署APP以及Windy看天氣，決定要繼續前進還是撤退。雪羊提到，這起山難的路線訊號點確實不多，但在內嶺爾山到義西請馬至山間的稜線上是有訊號的，那時就能依照預報情勢，推估颱風來襲時隊伍可能會在什麼位置，有沒有躲避可能，若那時選擇撤退，時間還綽綽有餘。

「雪羊」指出，只要隊伍在山上每天有把握訊號，並好好自己研究天氣，那基本上不是能在颱風來臨前就趕快轉進撤退下山，就是能提前配合隊伍實力評估，預知自己在颱風來臨前能推到哪個安全的位置避難，「安全分數已達90分了。而且颱風跑太快躲不掉或走太深撤不下來的情況，真的沒有那麼常見。」

「雪羊」接著詳述第二道保險，就是萬一真的跑不掉，隊伍只能依照自身知識與經驗尋找山中安全的避難地點，這時「決定要紮在哪」非常重要，因為山中的避風平坦營地不多，躲颱風最少2天起跳，太早紮營會浪費糧食，但太晚紮營又只能在避風的奇怪斜坡或畸零地中將就，十分痛苦。

「雪羊」進一步舉例幾項要點，可議選擇健康無枯木的森林凹谷、判斷風向後的避風掩體後，切記不要在毫無遮蔽的草坡、懸崖崩塌地與溪流附近、低窪地，「只要有個避風好營地，跟待在山屋一樣，不用急著下山，也不用擔心糧食吃完挨餓還是怎的樣的，記住，人只要有水喝就能活很久，至少3週起跳。」

至於最後一道保險，「雪羊」提醒，當你走入行程長達一週以上的原始深山，需要靠自己的力量克服來自大自然的所有挑戰時，一頂非常堅固的帳篷，就能成為最堅實的第三道保險，讓你在前兩道保險失效時，穩穩地在最惡劣的環境中守護你的生命，「如果因為現實考量經費不足或不想花這麼多預算在帳篷上，那前兩道保險都比第三道保險還要重要，有確實做好，就已經很安全。」

