楊柳農損破4億 1264家通路1顆高麗菜90元有找

楊柳風災導致全台農損超過4億元。（民眾提供）

2025/08/15 19:38

〔記者楊媛婷／台北報導〕中颱楊柳雖快閃台灣，但仍造成農損。農業部彙整各縣市查報資料，截至今（15日）下午5時，全台農業損失超過4.1億元，自7月以來連續風災與豪雨，全台農損已超過42億元，為滿足民生需求，農糧署今起在全聯等門市設置平價蔬菜專區，1顆高麗菜90元有找。

楊柳風災導致全台農損達4億1785萬元，其中農作物損失達3億7175萬元，主要受損的作物為釋迦、香蕉，農損金額各約1.98億元、4904萬元；畜產損失約30萬元，主要受損的為雞隻，共2950隻；漁產損失約2907萬元，主要是牡蠣；民間設施損失約1673萬元。

請繼續往下閱讀...

自7月迄今，天災等導致的農損金額超過42億元，其中蔬菜等受損嚴重，為平穩蔬菜供應，農業部農糧署今起在全聯、大全聯、愛買等共1264家通路設置平價高麗菜專區，1顆高麗菜不到90元，另還在全聯1230處各門市設置平價蔬菜專區，胡蘿蔔2條58元、國產馬鈴薯3粒39元、牛心番茄2粒58元、貝貝南瓜69元、進口洋蔥2粒32元、進口蘿蔔35元。

農糧署再全聯等通路設置的平價蔬菜專區大受煮夫煮婦歡迎，隨店員補貨之際，不少民眾已在旁虎視眈眈相準品項掃貨，店員建議可先詢問進貨時間，精準把握進貨時間就可輕鬆採購。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法