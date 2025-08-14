為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    「狼醫」還能繼續看診？ 衛福部承諾研議「停職撤照」

    衛福部「狼醫查詢平台」正式上線，7名狼醫仍有3人繼續執業引發熱議；對此衛福部長邱泰源表示，8月下旬將召集醫師團體與法規專家開會討論。（記者陳志曲攝）

    衛福部「狼醫查詢平台」正式上線，7名狼醫仍有3人繼續執業引發熱議；對此衛福部長邱泰源表示，8月下旬將召集醫師團體與法規專家開會討論。（記者陳志曲攝）

    2025/08/14 11:56

    〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部「狼醫查詢平台」正式上線，目前名單上的「7匹狼」仍有3名醫師繼續執業引發熱議。對此衛福部長邱泰源今（14日）在立法院備詢時表示，8月下旬將召集醫師團體與法規專家，希望討論出「合法又合乎大家期待」的結果；衛福部醫事司副司長劉玉菁補充，會議將討論涉案醫事人員在調查期間是否應立即停職，以及判決確定後是否一律撤銷執照。

    「狼醫查詢平台」目前可查詢到的名單共有7人，包括6名醫師、1名醫事放射師。其中4人已停業或歇業，其餘3人仍顯示執業縣市。台灣醫療改革基金會批評，2023年前已定讞或確定違反醫療倫理卻未進司法程序的案件，恐因系統限制被隱匿，強調「判決不是唯一標準」。

    國民黨立委陳菁徽今在立院質詢也指出，衛福部醫事司長劉越萍曾說「相信爛咖沒有那麼多」，但教師、律師皆有公開且完整的查詢系統，律師甚至可查懲處或違反倫理紀錄，難道教師、律師爛咖比較多？「狼醫查詢平台」僅收錄對病人性平侵害且判刑確定的案件，恐須等3、4年才公布，且僅限針對病人的案件，涉及同行（醫師、護理師）的性平案全數缺漏。

    陳菁徽也批評，平台上線後仍有3人持續執業，因尚未被送懲戒，「醫師法」第25條規定的「違背醫學倫理」懲戒機制形同虛設，「是法條難用，還是衛福部不敢用？」

    對此邱泰源回應，將持續優化平台並與司法院建立資料介接，避免遺漏， 衛福部也會在8月下旬邀請團體、法規專家召開會議，相信可以討論出一個合法又合乎大家期待的結果。

    劉玉菁補充，「醫師法」第25條「違背醫學倫理」的函釋已完成，預計8月中旬提供各縣市衛生局與醫師公會作為懲戒依據，讓執法一致。至於涉案醫事人員是否應在調查期間即停職，或是一旦被司法判決有罪，就直接廢止醫師證書、永久不得執業，這些議題將在8月下旬召開的會議中進一步討論與釐清。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播