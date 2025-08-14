UPS貨機降落桃機「發動機擦地噴火」 北跑道巡檢後重啟

編號UPS 061貨機降落桃機北跑道時，右側4號發動機疑似觸碰跑道，瞬間迸出火光。（讀者提供）

2025/08/14 01:12

〔記者劉信德／桃園機場報導〕受楊柳颱風外圍環流影響，桃園國際機場13日風勢強勁，編號UPS 061的貨機晚上20時08分降落桃園機場北跑道時，右側4號發動機疑似觸碰跑道，迸出火光，北跑道因此關閉檢查，深夜11點38分重新開放，

颱風外圍環流擾亂桃園機場航班起降，多架班機因側風過大選擇重飛，或轉降其他機場。

編號UPS 061的貨機昨晚降落桃機北跑道時，發動機瞬間迸出火光，初步判定是落地時受風切影響，4號發動機擦到跑道噴出火花，整起事件由運安會介入調查，北跑道也立即關閉檢查，評估跑道狀況。

機場公司說，13日晚間8時12分接獲塔台通知，UPS貨機5X61航班（B747-8F型）由北跑道降落時發生發動機觸地事件，機場公司立即派員巡視跑道，依「航空器失事及重大意外事件調查處理規則」回報運安會、交通部與民航局，同時關閉北跑道及通知塔臺暫停起降，維持單跑道運作。該貨機降落後安排至515貨機坪停放，等待運安會調查，機場公司已同步啟動應變機制。

在運安會指派調查官赴機場進行相關調查，以及機場公司完成清除FOD及修補道面後，在13日深夜23時38分重新開放北跑道，恢復雙跑道運作，全力投入疏運作業。

