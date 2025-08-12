南投松嶺之星觀景塔明年營運 投放「父親節快樂」字幕引注目

南投「松嶺之星」觀景塔，在父親節當天投放「父節快樂」字幕，引發注目。（南投縣政府提供）

2025/08/12 13:24

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府在名間鄉松柏嶺打造的「松嶺之星」高空觀景塔，雖尚未完工，但塔頂的LED球體屏幕，在8月8日當天投放「父親節快樂」字幕，引發注目。南投縣政府觀光處表示，「松嶺之星」主體工程將在10月完工，塔頂的LED球體屏幕，會在特殊節日投射撥放相關文字、影片，父親節當天是進行測試，整個觀景塔園區預計明年中旬開幕營運。

「松嶺之星」觀景塔座落於八卦山脈海拔約500公尺處，基地面積5398平方公尺，高度近50公尺，地下室設置大廳、停車場及商店街，地下戶外則規劃為公園、景觀步道，遊客可選擇從地下室搭3部電梯直達頂樓採玻璃地板設計的環狀觀景天空步道，或延著螺旋狀樓梯上樓，可360度眺望，將南投、彰化甚至台中美景盡收眼底。

請繼續往下閱讀...

縣府觀光處指出，觀景塔塔頂設有大型LED球體屏幕，高度12.7公尺、最大直徑為16公尺，提供360度環景撥放效果，可進行燈光效果節目演繹表演，也可投放影片、文字，在特殊節日撥放，遠遠就可看到璀璨亮麗的「松嶺之星」。

觀光處指出，「松嶺之星」園區預計10月完工，隨即進行內部裝修，並進行OT促參案委外經營廠商簽約，也會設置「松嶺之星智慧服務平台」，提供預約訂票、接駁及購買結合周邊景點的套裝行程等服務，預計明年中旬開幕營運。

南投「松嶺之星」觀景塔，座落於八卦山脈海拔約500公尺處，可將南投、彰化及台中美景盡收眼底。（南投縣政府提供）

南投「松嶺之星」觀景塔天空步道，可360度眺望四周美景。（南投縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法