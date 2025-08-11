楊柳颱風估週三花東登陸 氣象署最快今深夜發海警

楊柳颱風接近台灣，中央氣象署說明預測。（圖由中央氣象署提供）

2025/08/11 11:05

〔記者蔡昀容／台北報導〕楊柳颱風結構小且紮實，朝台灣東側前進。中央氣象署預估，今天（11日）深夜、明天白天可能發布海上颱風警報，明天中午前後發布陸上颱風警報，登陸地點預估是花東一帶，是否變動會持續觀察，颱風週三（13日）影響最大。

氣象署預報員官欣平表示，楊柳颱風目前是輕度颱風，持續朝西往台灣前進，由於結構小且紮實，未來預估會增強，接近台灣時可能接近中度颱風強度，可能自花東一帶登陸，顯著雨勢將伴隨強風。

請繼續往下閱讀...

官欣平指出，明天晚間開始，東台灣感受到外圍環流影響，風力增強；週三颱風影響最大，颱風中心預估中午朝陸地前進，下午至傍晚離開台灣陸地，登陸時花東風雨明顯，颱風離開後南台灣留意強風豪雨；週四颱風進到中國，由於高壓增強，台灣不會有西南風或西南氣流趨勢。

各地雨量方面，官欣平說明，今明兩天的夜間清晨有零星降雨，中午過後各地山區午後雷陣雨；尤其今天午後雷陣雨旺盛，大台北地區、北部山區留意短延時豪雨現象；週二颱風接近，對流斷斷續續出現，基隆北海岸、東半部、恆春半島夜間雨勢、風力增強。

官欣平指出，週三颱風影響最為顯著，各地降雨，並伴隨強風現象，東半部、南部地區局部大雨或豪雨，花東地區、南部山區可能達局部豪雨以上等級雨勢；週四颱風漸漸遠離，但台灣水氣偏多，逐漸轉為多雲雷陣雨天氣，澎金馬則還有降雨；週五至週日轉為夏季天氣，多雲到晴及午後雷陣雨。

官欣平提醒，楊柳颱風主要是週三週四影響台灣，週三各地降雨，留意大雨、豪雨，尤其花東地區、南部山區有局部豪雨以上等級降雨機會；週二至週四北海岸、東半部、恆春半島及馬祖有長浪。

中央氣象署說明未來1週雨勢。（圖由中央氣象署提供）

