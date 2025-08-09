不倫風波延燒！高醫大7500萬計畫經費疑遭挪用 馮明珠升副院長喊卡

高雄市立小港醫院副院長馮明珠。（擷取自馮明珠臉書）

2025/08/09 13:21

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄醫學大學董事長陳建志與小港醫院副院長馮明珠被爆緋聞，馮在吞嚥咀嚼專業與計劃也被檢視，教育部「大南方吞嚥咀嚼計畫」經費遭質疑挪用，高醫大表示已積極進行稽核，若有違法或失當情事，必當依法處理。

教育部日前派人前往小港醫院查核，據悉，除調閱過去經費支用紀錄、文件，以及比對相關資金流向比對；馮明珠原為小港醫院副院長，因近期傳將升任高醫大總院副院長，又爆出與董事長緋聞，教育部函知高醫大，要求調查期間馮暫留任原職，靜候調查結果。

據了解，「大南方吞嚥咀嚼計畫」由教育部補助高醫大執行5年經費7500萬元，主要為培育吞嚥與咀嚼照護領域人才，同時推動臨床與研究發展，但遭質疑被挪為私人使用。

高醫大表示，針對外傳指該校「大南方咀嚼吞嚥計畫」經費使用疑義，「本校一向嚴格遵循主管機關規範，訂有明確經費使用與核銷規定，並設有審查及內控制度，杜絕不當支用」。

高醫大強調，對於外界關注事項，積極進行稽核，若有違法或失當情事，必當依法處理。

教育部要求高醫大學調查經費挪用傳聞，另要求副院長升遷暫緩。（資料照）

