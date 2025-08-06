台南菁寮豪雨成災 地方擬定排水系統改善方案

立委陳亭妃邀集南市水利局、區公所等單位及地方研擬菁寮地區水患的解決方案。（陳亭妃提供）

2025/08/06 17:01

〔記者蔡文居／台南報導〕西南氣流造成台南後壁等地區728豪雨成災，菁寮老街淹水一度深及腰部，立委陳亭妃今邀集南市水利局、後壁區公所等單位，偕同台南市議員趙昆原及菁寮里里長張文哲召開會議，共同擬定菁寮地區水患的解決方案。陳亭妃表示，此次淹水凸顯菁寮及崩埤等舊部落區排水系統必須進行全面修正。

南市水利局則允諾，先處理抽水站降低起抽點，並將於1週內提出「水理分析」報告，再接續召開地方說明會，取得民眾的共識。後壁區公所則於1個月內提出排水側溝檢討報告。

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陳亭妃及地方要求南市水利局先針對菁寮排水及崩埤排水進行水理分析，再接續進行下一步的解決方案。其中，菁寮地區的排水系統必須以分洪概念來修正區域排水現況，減緩單一路徑排水的壓力，水利局承諾將於1週內提出報告，再接續召開地方說明會，取得民眾的共識。

此外，地方也建議檢討菁寮老街排水側溝的高低差，側溝要加大、加寬，並要求區公所於1個月內提出檢討報告。

陳亭妃強調，排水不是單一點的問題，而是整體系統性的挑戰，唯有精準掌握問題核心，才能有效解決。她也將爭取中央資源投入，讓菁寮不再年年面對水患威脅。

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