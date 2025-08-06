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    基隆獅球嶺和信義區眼鏡蛇、龜殼花出沒 民眾嚇壞

    民眾在獅球嶺步道間遇到眼鏡蛇，直挺挺地和民眾四目相望。（吳驊珈提供）

    民眾在獅球嶺步道間遇到眼鏡蛇，直挺挺地和民眾四目相望。（吳驊珈提供）

    2025/08/06 14:29

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕最近天氣炎熱，有民眾到獅球嶺爬山、運動在步道驚見眼鏡蛇，直挺挺地與民眾四目相望；市議員陳宜住家旁也發現有龜殼花出沒，女兒嚇得急奔離。基隆動物保護防疫所提醒，夏天在林蔭或步道常可見蛇出沒，民眾可與蛇保持約2公尺距離，靜待蛇類自行離去，或打1999市民專線請專業人員處理。

    日前有民眾民眾到獅球嶺爬山、運動時，在步道時驚見一尾體型頗大的眼鏡蛇，還直挺挺地與民眾四目相望，好像要攻擊人，後來牠看到青蛙，向民眾方向衝過來，嚇壞民眾趕快奔逃。

    民眾向市議員吳驊珈陳情，吳驊珈透過立委王正旭服務處請高速公路局，儘速清除獅球嶺雜草。

    市議員陳宜住家旁也出現龜殼花，女兒嚇得驚叫跑回家，她立即通報1999請求協助，約15分鐘專業人員把蛇夾起來，她提醒民眾，夏季是清晨和傍晚蛇類活動頻繁，外出時應特別留意。

    動保所長陳柏廷說，夏天出入山林時，最好穿長袖衣物以及包鞋或雨鞋，在林蔭或草叢間可先打草驚蛇，遇到蛇出沒不必驚慌，與蛇保持約2公尺距離，待蛇類離去，不要接觸或觸摸，若不慎被蛇咬傷，要記住蛇的紋路及特徵，儘速就醫。

    動保所統計，基隆市去年捕捉634條蛇，其中以龜殼花226件最多，南蛇99件次之。如果蛇闖入家中不要慌張，可打1999市民專線，請專業人員來捕捉。動保所將在8月23日晚間辦理「夜訪大武崙砲台，基隆蛇蛙觀察活動」，請專業講師現場解說，讓民眾更加了解物種特性與生態小故事，民眾可到動保所官方網站報名。

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