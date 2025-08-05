台鐵車票9月起揭露碳足跡 新紙本車票明年底上路

台鐵9月於背磁車票正面（左圖），以文字揭露旅運碳排放量；明年12月換為非背磁車票（右圖）後，屆時會在背面揭露碳足跡標籤。（台鐵提供）

2025/08/05 18:22

〔記者蔡昀容／台北報導〕響應政府推動2050年淨零排放，台鐵完成「自強」、「莒光」、「區間／區間快」碳足跡盤查並取得標籤，未來車票將揭露搭車過程的碳排量，而明年底背磁車票走入歷史後，新版紙車票也會在背面揭露碳足跡標籤。另外，台鐵假期預計年底開賣，以台鐵搭配低碳旅宿推出旅遊行程。

台鐵公司完成「自強」、「莒光」、「區間／區間快」3種列車的產品碳足跡盤查報告書外部查證，每人每公里產生的二氧化碳，分別是36、50、55公克。台鐵4月11日向環境部提送申請「旅客運輸服務碳足跡標籤使用權」，6月25日審核通過，昨天對外公布碳足跡標籤。

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台鐵公司今天進一步釋出碳足跡揭露途徑。企劃處處長江明宜表示，第一階段，9月將於背磁車票正面，以文字揭露旅運碳排放量，10月於台鐵官方網站、12月於台鐵e訂通APP揭露碳足跡資訊。第二階段，明年12月將陸續更新售票設備，全面更換為非背磁車票，屆時會在新車票背面揭露碳足跡標籤。

碳足跡的資訊揭露，除了讓旅客知道碳排情況、作為選擇低碳運具的依據之外，企業員工若因工作需要搭乘台鐵，業主可透過車票計算出碳排放量，並進行碳中和等作業。

江明宜指出，台鐵也持續進行32個車站（含4個特等站及28個一等站）的組織型溫室氣體盤查，預計今年第4季完成外部查證；至於其他車站，將於明年第一季完成組織型溫室氣體盤查工作，以達到環境部「溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法」要求，將排放清冊及盤查報告書等資訊登錄於環境部溫室氣體排放量資訊平台，並因應清冊進行減碳作為。

另外，江明宜表示，台鐵最快將於今年底推出「台鐵假期」，結合台鐵運具及低碳旅宿，提供低碳旅遊行程選擇。至於未來徵收碳費後，是否帶動台鐵票價上漲？江明宜表示不一定，台鐵票價調整要經過內部討論、董事會、交通部費率審議委員會、行政院等層層程序，並納入多方考量，未必都會完全反應在票價，舉例來說，電費連兩次調漲後，台鐵列車行駛的動力費一年增加4.2億元，也未反應於票價上。

台鐵公司完成「自強」、「莒光」、「區間／區間快」3種列車的碳足跡盤查外部查證，標籤也審核通過。（台鐵提供）

今年12月台鐵e訂通APP也會揭露碳足跡資訊。（台鐵提供）

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