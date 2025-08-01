超越障礙！八里教養院運動會腦麻生舉聖火 鼓勵身障生突破自我

八里愛心教養院院生開心地拿著獎狀合影。（記者翁聿煌攝）

2025/08/01 12:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市立八里愛心教養院年度「適博特（SPORT）盃」運動會近日展開，活動由重度腦麻院生小貞擔任聖火手揭開序幕，賽事項目包括輪椅競速、助行器競速、地板滾球等，全院3百餘位師生熱情投入，在歡笑與掌聲中共創無障礙運動精神，教養院長劉文湘表示，這是一場沒有輸家的比賽，更是一場展現自我與突破極限的舞台，盼身障院生勇敢挑戰、享受運動樂趣。

今年30歲的小貞，因重度腦性麻痺入住教養院，雖然身體受限，卻有著堅強意志，她表示自己「不想成為父母的擔憂」，即使復健過程充滿疼痛，仍每天咬牙堅持，她的努力與毅力深深感動師長，因此被選為火炬手，象徵無懼挑戰、點燃希望，當天她也在地板滾球擲遠比賽中，投出個人最佳成績，全場響起熱烈掌聲，為她的努力喝采。

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另一位感動全場的是高照護專區的院生小文，小文同樣罹患重度腦麻，長年與腸扭轉及身體退化奮戰，他雖然手部功能受限，仍靠著雙腳操控助行器與輪椅，成為復健室裡最勤奮的身影，小文在運動會中，在助行器與輪椅競速兩項比賽中脫穎而出，闖進前3名，被大家譽為「飛毛腿」，小文奮力衝過終點，全場皆為他的毅力與精神動容。

劉文湘表示，辦理運動會希望鼓勵院生主動參與運動，突破身體限制、提升自我肯定，不論名次如何，只要願意參與，每一位選手都是運動場上的冠軍，也希望更多身障朋友因此受到鼓舞，勇敢走出家門，一起動起來。

八里教養院生小文（左）在助行器競速獲第3名，院長劉文湘頒發獎狀鼓勵。（記者翁聿煌攝）

八里愛心教養院運動會聖火進場，由重度腦性麻痺院生小貞擔任火炬手。（記者翁聿煌攝）

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