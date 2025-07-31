李三連土水學徒起家、吳福川從事水電逾半世紀 長期做公益獲勞工模範父親

70歲李三連（左3）從土水學徒起家、69歲吳福川（右2）從事水電逾半世紀，兩人長期投入做工行善團等公益活動，以身作則教養子女，今年獲頒勞工模範父親。（記者王涵平攝）

2025/07/31 14:31

〔記者王涵平／台南報導〕70歲李三連從土水學徒起家、69歲吳福川從事水電逾半世紀，兩人長期投入做工行善團等公益活動，以身作則教養子女，今年獲頒勞工模範父親，將於8月2日接受公開表揚。

南市勞工局今日舉辦今年度勞工模範父親分享會，還特別邀請台南市美容業職業工會理事長辛美嬌與志工，為李三連、吳福川打理儀容，8月2日將在善化啤酒廠二樓大禮堂舉行表揚大會。

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台南市泥水業職業工會李三連，年輕時開始當學徒，目前已成為全方位的泥作承包職人，工作認真負責、深獲客戶信賴，與妻子也投入志工行列，長年協助「做工行善團」進行弱勢家庭房屋修繕，也熱心捐助物資關懷社會，曾榮獲中華民國泥水建築職業總會、台灣總工會與台南市府模範勞工，育有1男2女，各個品德端正、事業有成，在工作崗位表現出色，待人處事謙虛有禮。

台南市電氣業職業工會吳福川，曾參與921震災水電搶修、SARS防疫物資製作等各項公益行動，與妻子長年協助「做工行善團」弱勢修繕服務，曾獲台南市府、全國模範勞工、中華民國全國職業總工會模範勞工與全國好人好事代表，育有1男2女，孩子們在工作領域認真盡責，也跟隨父母參與公益活動，贊助工會愛心物資關懷弱勢。

今年勞工模範父親當選人計有20名，分別為秦福昌、黃添全、林正光、林榮義、蘇聰明、王文良、林鶴展、郭榮欽、李三連、吳福川、林水池、楊東學、陳坤海、陳來春、陳崇崑、吳明昌、嚴芳川、蔡福寶、施政銘、王仕吉。

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