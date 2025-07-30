週四中南部續炸豪大雨、北東防午後雷雨 大台北悶熱衝36度

週四各地天氣仍不穩定，南部地區下雨時間較長。（記者方賓照攝）

2025/07/30 22:29

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週四（31日）白天起西南氣流減弱，但各地天氣仍不穩定，南部地區下雨時間較長，嘉義以南地區及中部山區易有大雨或局部豪雨；溫度方面，大台北有局部36度以上高溫發生的機率、中南部高溫28至31度。

中央氣象署預報，今晚至明天清晨西南氣流持續影響，天氣不穩定，中南部山區因地形作用有持續性強降雨，嘉義以南的降雨會往平地擴展，雨勢也將增大，苗栗以南及台東有大雨或局部豪雨，南部山區有局部豪雨以上降雨發生的機率。

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但白天起西南氣流減弱，降雨稍減少，但受西南風影響水氣偏多，天氣仍不穩定，苗栗以南地區及東南部山區有陣雨或雷雨，南部地區下雨時間較長，嘉義以南地區及中部山區易有大雨或局部豪雨，新竹以北及宜花東午後雷陣雨機率提高，大台北地區及其他山區有局部大雨發生的機率。

溫度方面，中南部及台東高溫約28至31度，其他地區較為悶熱，高溫約32至35度，其中大台北有局部36度以上高溫發生的機率。離島部分，澎湖陰時多雲短暫陣雨或雷雨，氣溫27至31度；金門多雲短暫陣雨或雷雨，氣溫28至33度；馬祖多雲，氣溫28至32度。

氣象署也提醒，基隆北海岸、綠島、蘭嶼地區及南部沿海有長浪發生的機率，浪高普遍來到2至3米，東南部海面可來到4米以上，海邊活動請注意安全。

天氣風險公司指出，台灣目前仍大範圍位於低壓帶內，水氣仍多。明天雨勢可能沒有像週二週三強烈，但台中以南仍需嚴防致災性豪大雨。這波低壓會在近日減緩，但是有可能在南海北部、華南沿岸以及台灣以東海域會產生新的低壓環流，這週日開始到下週二降雨可能會再度增強。

紫外線方面，週四基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、宜蘭縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣、澎湖縣為「過量級」，其他地區皆為「中高量級」。

空氣品質方面，週四受西南風影響，北部位於下風處，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區及金門為「普通」等級；馬祖為「橘色提醒」等級。

溫度方面，大台北有局部36度以上高溫發生的機率、中南部高溫28至31度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、宜蘭縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣、澎湖縣為「過量級」，其他地區皆為「中高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區及金門為「普通」等級；馬祖為「橘色提醒」等級。（擷取自中央氣象署網站）

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